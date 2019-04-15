Survivor'da eleme adayları kimler? Birleşme partisi öncesi son dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da Türk ve Yunan yarışmacıların karışık olarak siyah ve beyaz takıma alınmasının ardından ikinci eleme için dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu siyah takım 10-5'lik skorla kazanmayı başarmış seride 1-0 öne geçmişti. Pazar akşamı yayınlanan bölümde ise ikinci dokunulmazlık oyunu yapıldı. Peki Survivor 2019’da 47. bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir mücadele yaşandı. İki takımında kazanmak için her şeylerini sahaya koyduğu oyunu 10-8'lik skorla siyah takım almayı başardı. Böylece üst üste iki oyunu da kaybeden beyaz takımdan bir ismin eleneceği kesinleşti.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ada konseyinde Yunan yarışmacılar arasından ilk eleme adayı belli oldu. Bu hafta beyaz takımdan 2 Yunan yarışmacı eleme adayı oldu.

Adı en fazla yazılan isim olan Tony ilk eleme adayı oldu. Ada konseyinde Yunan yarışmacılar arasından ikinci eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden beyaz takımda Türk yarışmacıların oylarıyla ikinci eleme adayı belirlendi. İkinci eleme adayı ise Kyriakos oldu. Survivor'ın Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümünde Kyriakos ve Tony ikilisinden kimin elendiği açıklanacak.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİMLER KAZANDI?

Survivor Türkiye - Yunanistan'ın 47. bölümünde iletişim ödülü heyecanı yaşandı. İletişim oyununda kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yarıştı. İletişim oyununu erkeklerde Yusuf, kadınlarda ise Seda oldu. Yusuf ve Seda, Hikmet, Sabriye ve Atakan'ı ödüle götürdü. Yakınları ile teknoloji evinde görüşen yarışmacılar, Dominik'te moral depoladı.

