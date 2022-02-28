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Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 28 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kimler gitti?

28.02.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 28 Şubat Pazartesi ekrana gelen son bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Kaybeden takımda ise eleme adayı ve sürgün adasına gidecek ismi belirlemek için oylama yapıldı. Böylece Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu. Acun Ilıcalı ise sürgün adası için aldıkları sürpriz kararı açıkladı. Peki Survivor'da haftanın eleme adayı kimler oldu? Sürgün adasına hangi yarışmacılar gitti?

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 28 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kimler gitti?

Survivor 2022 All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise sürgün adasına giden ve eleme potasına giren yarışmacılar belirlendi.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan ise ünlüler takımı oldu.

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İŞTE SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİMLER

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Evrim Keklik olmuştu.

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Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ise adı en fazla yazılan yarışmacı olan Aşkım, haftanın ikinci eleme adayı olmuş ve sürgün adasına gitmişti.

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Survivor'da 3. dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylama yaptı. Konseyde ismi en çok yazılan Yasin haftanın 3. eleme adayı oldu.

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Performans birincisi Seda ise, eleme adayı olarak Gökhan'ın adını verdi. Böylelikle yarışmada tüm eleme adayları belirlenmiş oldu.

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SÜRGÜN ADASI SÜRPRİZİ

Survivor son bölümdeki konseyde konuşan Acun Ilıcalı, ada konseyinde yarışmacıları ve izleyenleri şaşırtan bir açıklama yaptı. Ilıcalı, birleşme partisine kadar kimsenin sürgün adasına gitmeyeceğini söyledi.

ELEME ADAYLARI İÇİN OYLAMA YAPILDI

Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise eleme adayları olan Gökhan, Yasin, Aşkım ve Evrim için sms oylaması yapıldı.

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survivor Evrim Keklik Yasin Obuz
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