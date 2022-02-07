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Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 7 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kimler gitti?

07.02.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 7 Şubat Pazartesi ekrana gelen son bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Kaybeden takımda ise eleme adayı ve sürgün adasına gidecek ismi belirlemek için oylama yapıldı. Böylece Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu. Geçen hafta elemenin olmadığı Survivor'da 8 yarışmacı elemeye kaldı. Peki Survivor'da haftanın eleme adayı kimler oldu? Sürgün adasına hangi yarışmacılar gitti?

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 7 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kimler gitti?

Survivor 2022 All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise sürgün adasına giden ve eleme potasına giren yarışmacılar belirlendi.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti.

SURVIVOR'DA 3. ve 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? İŞTE SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİMLER

Survivor'da bu hafta sürgün adasına gönderilen ilk yarışmacı Furkan Kızılay olmuştu.
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Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden ünlüler takımında, yedeklerden yarışmaya dahil olan Bora Edin eleme adayı olmuş ve sürgün adasına gitmişti.
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Survivor'da 3. dokunulmazlığı da yine ünlüler takımı kaybetti.

ünlüler

Yapılan oylamada adı en çok yazılan Gizem haftanın 3. eleme adayı oldu.

gizem

Performans birincisi olan Elif ise son eleme adayı olarak Sercan'ın ismini söyledi.

sercan

ELEME ADAYLARI İÇİN OYLAMA YAPILDI

Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise eleme adayları olan Gizem, Elif, Bora ve Furkan için sms oylaması yapıldı.

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GEÇEN HAFTA ELEME OLMAMIŞTI

Survivor'da geçen hafta ise Aycan'ın yarışmayı bırakması üzerine eleme olmamıştı. Geçen hafta elemeye kalan Mert, Evrim, Birsen ve Barış arasında sms oylaması yapılmıştı. Böylece Survivor'da toplam 8 yarışmacı elemeye kalmış oldu. Eleme adayları olan Mert, Evrim, Birsen, Barış, Gizem, Elif, Bora ve Furkan arasında sms oylamalarında en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elenecek.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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