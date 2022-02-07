Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 7 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kimler gitti?

Survivor 2022 All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise sürgün adasına giden ve eleme potasına giren yarışmacılar belirlendi.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti.

SURVIVOR'DA 3. ve 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? İŞTE SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİMLER

Survivor'da bu hafta sürgün adasına gönderilen ilk yarışmacı Furkan Kızılay olmuştu.



Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden ünlüler takımında, yedeklerden yarışmaya dahil olan Bora Edin eleme adayı olmuş ve sürgün adasına gitmişti.



Survivor'da 3. dokunulmazlığı da yine ünlüler takımı kaybetti.

Yapılan oylamada adı en çok yazılan Gizem haftanın 3. eleme adayı oldu.

Performans birincisi olan Elif ise son eleme adayı olarak Sercan'ın ismini söyledi.

ELEME ADAYLARI İÇİN OYLAMA YAPILDI

Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise eleme adayları olan Gizem, Elif, Bora ve Furkan için sms oylaması yapıldı.

GEÇEN HAFTA ELEME OLMAMIŞTI

Survivor'da geçen hafta ise Aycan'ın yarışmayı bırakması üzerine eleme olmamıştı. Geçen hafta elemeye kalan Mert, Evrim, Birsen ve Barış arasında sms oylaması yapılmıştı. Böylece Survivor'da toplam 8 yarışmacı elemeye kalmış oldu. Eleme adayları olan Mert, Evrim, Birsen, Barış, Gizem, Elif, Bora ve Furkan arasında sms oylamalarında en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elenecek.





