Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Mart Pazar Survivor'da yaşananlar

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye - Yunanistan mücadelesinde heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Survivor on sekizinci bölümde takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Zorlu mücadelenin sonunda dokunulmazlık oyununun kazananı kim oldu?
DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA NELER YAŞANDI?
Survivor son bölümde, Nikos dokunulmazlık oyununda başını vurduğunu söyledi. Dimitra ve Sabriye karşılaşmasını Dimitra kazandı. Tony ve Yusuf arasındaki karşılaşmayı ise Yusuf kazandı. Büşra ve Dalaka karşılaşması ise nefesleri kesti. Büşra Dalaka karşısında kazanarak takımını öne geçirdi.
Atakan ve Nikos arasındaki karşılaşmada Atakan’ın muhteşem performansı görülmeye değerdi. Atakan hem parkurda hem atışlarda rakibie büyük fark atarak durumu 6-3 yaptı. Sabriye ve Dalaka karşılaşmasını Dalaka kazandı. Durum 6-4 oldu. Hakan ve Tony arasındaki mücadeleyle Türk takımı 7-4 Yunan takımından önde yarışmaya devam etti. Daha sonra Yunan takımı durumu 7-5 yaptı. Vasilis ve Yusuf arasındaki mücadeleyi Vasilis kazanarak durum 7-6 oldu. Sude ve Afroditi arasındaki çekişmeli mücadeleyi ise Afroditi kazandı ve durum 7-7 oldu. Hikmetin galibiyetiyle durum 8-7 oldu. Elpida’nın sayısıyla durum 8-8 oluyor ve mücadele kızışıyor. Dalaka’nın Büşra karşısında kazanmasıyla Yunan takımı 9-8 dokunulmazlıkta öne geçiyor. Hikmet durumu 9-9 yaparak bayrak yarışı başladı. Bayrak yarışını Yunan takımı kazandı ve dokunulmazlık 10-9 Yunan takımının oldu. Bayrak yarışını Yunan takımı kazandı ve dokunulmazlık 10-9'luk skorla Yunan takımının oldu.
Bayrak yarışını Yunan takımı kazandı ve dokunulmazlık 10-9 Yunan takımının oldu. Böylelikle Türkiye ve Yunan takımı finalde kozlarını paylaştılar. Final oyununda ise dokunulmazlığın sahibi Yunanistan oldu.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın Cumartesi ekrana gelen bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Yunan takımını 10-8 yenen Türk takımı kazandı. Ancak Pazar akşamı yayınlanan son bölümde oyun 9-9'a geldi. Bayrak yarışını kazanan takım ise Yunanistan oldu ve durumu 10-9 yapmayı başardı. Dokunulmazlık oyununda durumda eşitlik olunca final oyunu oynandı. Final oyununu da kazanan Yunanistan takımı bu haftaki dokunulmazlığın sahibi oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da geçen hafta da dokunulmazlığı kaybeden Türk takımı üst üste iki hafta yarışmacı kaybedecek. Ada konseyinde yarışmacılar ilk eleme adayı için oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda ilk eleme adayı Ecem oldu.
Kadınlar ve erkeklerde bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isimler ise diğer eleme adaylarını belirledi. Böylece Ecem, Okay ve Hakan haftanın eleme adayları oldu.
SURVIVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Survivor'da geçen hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımında üç erkek yarışmacı eleme adayı olarak sms oylamasına kaldı. Ada konseyindeki oylamada ilk aday olarak Atakan'ın ismi yazıldı. Bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacılar ise Kaan ve Bora'nın adını söyledi. Böylece Atakan, Kaan ve Bora eleme adayı olarak sms oylamasına kaldı. Bu üç yarışmacı arasında en az oyu alarak elenen isim ise Kaan oldu.
Elendikten sonra konuşan Azim Kaan Güvenilir, 'Kendi performansımı gösteremeden elenmek çok üzücü. Bir iki hafta daha kalabilseydim kendimi daha iyi anlatabilecektim. Ada hayatına daha yeni alışmaya başlamıştım' dedi.
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