Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Mart Pazar Survivor'da yaşananlar

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye - Yunanistan mücadelesinde heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Survivor on sekizinci bölümde takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Zorlu mücadelenin sonunda dokunulmazlık oyununun kazananı kim oldu?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA NELER YAŞANDI?

Survivor son bölümde, Nikos dokunulmazlık oyununda başını vurduğunu söyledi. Dimitra ve Sabriye karşılaşmasını Dimitra kazandı. Tony ve Yusuf arasındaki karşılaşmayı ise Yusuf kazandı. Büşra ve Dalaka karşılaşması ise nefesleri kesti. Büşra Dalaka karşısında kazanarak takımını öne geçirdi.

Atakan ve Nikos arasındaki karşılaşmada Atakan’ın muhteşem performansı görülmeye değerdi. Atakan hem parkurda hem atışlarda rakibie büyük fark atarak durumu 6-3 yaptı. Sabriye ve Dalaka karşılaşmasını Dalaka kazandı. Durum 6-4 oldu. Hakan ve Tony arasındaki mücadeleyle Türk takımı 7-4 Yunan takımından önde yarışmaya devam etti. Daha sonra Yunan takımı durumu 7-5 yaptı. Vasilis ve Yusuf arasındaki mücadeleyi Vasilis kazanarak durum 7-6 oldu. Sude ve Afroditi arasındaki çekişmeli mücadeleyi ise Afroditi kazandı ve durum 7-7 oldu. Hikmetin galibiyetiyle durum 8-7 oldu. Elpida’nın sayısıyla durum 8-8 oluyor ve mücadele kızışıyor. Dalaka’nın Büşra karşısında kazanmasıyla Yunan takımı 9-8 dokunulmazlıkta öne geçiyor. Hikmet durumu 9-9 yaparak bayrak yarışı başladı. Bayrak yarışını Yunan takımı kazandı ve dokunulmazlık 10-9 Yunan takımının oldu. Bayrak yarışını Yunan takımı kazandı ve dokunulmazlık 10-9'luk skorla Yunan takımının oldu.