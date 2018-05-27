Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununda nefesleri kesen müthiş final!

Survivor'ın Cumartesi yayınlanan bölümde ise dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından iki kişi eleme adayı olmuştu. Konseyde adı en fazla yazılan isim olan Yağmur ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Damla ise ikinci aday olarak Hakan Hatipoğlu'nun adını verdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM ALDI? Survivor'da dokunulmazlık oyununa Gönüllüler takımı iyi başladı ve farkı açtı. Ancak daha sonra toparlanan Ünlüler oyunda dengeyi sağladı ve 9-9'luk skorla bayrak yarışına kaldı. Final oyunda Ünlüler'den Turabi ve Merve, Gönüllüler'den ise Anıl ve Yağmur bayrak yarışında mücadele etti. İki etap halinde oynanan mücadelede Ünlüler takımı ilk etapta 4 sayılık avantaj yakaladı. Ancak oyunun ikinci kısmında Gönüllüler büyük bir başarı göstererek 12'de 12 yaptı ve oyunu almayı başardı. Finale damga vuran isim ise Anıl oldu.

Survivor'da son bölümde dokunulmazlık oyununda büyük heyecan yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ikinci dokunulmazlık oyunu geriden gelen takım önce skoru 9-9 yaptı ancak finalde büyük bir sürpriz yaşandı.

Pazar akşamı yayınlanan bölümde, ikinci dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık sembolünü ise Adem kazandı. Konseydeki oylama sırasında adı en fazla yazılan isim olan Mustafa Kemal eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı alan Adem ise, son eleme adayı olarak Turabi'nin adını söyledi. Survivor'da böylece Gönüllüler'den Hakan ve Yağmur, Ünlüler'den ise Turabi ve Mustafa Kemal eleme adayı oldular.

Survivor'dan kimin eleneceği ise Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde belli olacak. Toplu sms oylamasında bu dört isim arasından en az oyu alan yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek. Eğer Hakan veya Yağmur elenirse, kazandıkları İstanbul ödülüne gidemeden yarışmadan ayrılmış olacak.

TURABİ ÖNCE MUSTAFA KEMAL İLE ARDINDAN İSE ADEM İLE GERİLİM YAŞADI

Dokunulmazlık oyununda Sema Aydemir'i hareket ettiren Mustafa Kemal ve Turabi oyun sonunda anlaşmazlık yaşadılar ve birbirlerine tepki gösterdiler. Oyun sırasında Adem, sayıyı rakibine kaptırınca takım arkadaşlarına sitem etti. Turabi, Adem'e cevap verince ortalık karıştı ve devreye Acun Ilıcalı girdi.