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Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Konseyde sürpriz sonuç!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 25.02.2019 00:48 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Survivor 14. son bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'ın 24 Şubat Pazar yayınlanan son bölümünde dokunulmazlığı kaybeden takım eleme adaylarını belirledi. Peki Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Elemeye kalan isimler herkesi şaşırttı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Konseyde sürpriz sonuç!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye - Yunanistan mücadelesinde heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Survivor son bölümde Türk ve Yunan takımları, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 24 Şubat Pazar yayınlanan 14. son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan taraf 10-7'lik skorla Yunan takımı oldu. İlk dokunulmazlık oyununu Türk takımı kazandığı için takımlar dokunulmazlık finalinde karşı karşıya geldi.

Finalde karşı karşıya gelen Türk ve Yunan takımları arasındaki mücadeleyi Yunan takımı 3-0 kazanarak bu haftaki dokunulmazlığın sahibi oldu.

TÜRK TAKIMINDA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor Türkiye Yunanistan'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımı eleme adaylarını belirledi. Survivor ada konseyinde yapılan oylamanın ardından bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isimler de eleme adaylarını belirledi.

Kızlarda bireysel dokunulmazlık sembolünü Ecem kazanırken, erkeklerde ise Okay bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isim oldu.

Türk takımında yapılan oylama ile ilk eleme adayı Atakan oldu. İkinci ve üçüncü eleme adaylarını ise bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isimler belirledi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isimlerden Ecem, Kaan'ın ismini verirken, Okay ise Bora'nın ismini söyledi.

ELEME ADAYLARI NELER SÖYLEDİ?
Survivor ada konseyinde Atakan, Kaan ve Bora eleme adayları olarak SMS oylamasına kaldı. Eleme adayları oylama öncesinde duygularını açıkladı. Peki, Atakan oylamaya kalması ile ilgili ne dedi? Atakan'ın konuşmasından sonra sırasıyla Kaan ve Bora da söz aldı. İşte Survivor ada konseyinde yaşananlar...

ATAKAN: 'TÜRK HALKIKIN HAKKANİYETİNE GÜVENİYORUM'
Atakan yapılan gizli oylama sonucu çıkan ilk isim oldu. Arkadaşlarının eleme için adını yazdığı Atakan, “Survivor’a büyük hayallerim için geldim. Ailemi temsil etmeye geldim. Takımıma en güçlü şekilde katkı sağlayabilmek için buradayım. Takım arkadaşlarım bana cephe almış durumda. 4. Haftaya geldik nedeni belli olmayan şekilde potaya yazılıyorum. Kaderimde burda gitmek varsa kalırım. Kalmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Türk halkının hakkaniyetine güveniyorum.” dedi.

takan

ELEME ADAYI KAAN NELER SÖYLEDİ?
Kaan oylamaya girdikten sonra ilk sözleri şunlar oldu:
“Buraya gelirken aileme sevdiklerime söz verdim. Bazen problemlerimiz oluyor ama biz bunları zaman zaman yaşıyoruz. Ecem’in benim ismimi söyleyeceğini biliyordum. Hikmetle daha önceden problemimiz olmuştu. Ecem kendini bizden üstün görüyor. Türk halkının adaletine güveniyorum.”

kaan

BORA: 'BUNU BEKLİYORDUM'
Eleme adayı olan Bora ise, 'Bunu bekliyordum. Okay’a sözüm olacak. Tutarsız bir davranış gösterdi. Benim ismimi hiç geçirmedi; bu adada ben 3 kişiyle problem yaşadım bunlardan en saygılıları Atakan’dı. Burada da tutarsızlık var. Bekliyorduk. Beklediğim için bu beni hiç üzmedi. Herkes gibi benim de hayallerim var.” ifadelerini kullandı.

bora

Survivor 24 şubat ada konseyi sosyal medyada da en çok aratılan konular arasına girdi.


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