Survivor'da eleme adayları kimler oldu? İddialı yarışmacılara eleme şoku! Survivor 5 Mayıs Pazar 62. son bölümde yaşananlar

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın 5 Mayıs Pazar yayınlanan 62. son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. Survivor'da ilk dokunulmazlığı 10-7'lik skorla beyaz takım kazanmıştı. Siyah takım ise ikinci oyunda dengeyi sağlamak için müthiş bir mücadele sergiledi.
Survivor son bölümde oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan siyah takım oldu. Böylece skorda 1-1lik eşitlik sağlandı. Takımlar final oyununda bir kez daha karşı karşıya geldi.
Kıyasıya mücadeleyle geçen dokunulmazlık finalini de siyah takım 10'a 7 kazandı ve böylece bu hafta siyah takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Geçen hafta bir Yunan yarışmacının elenmesi nedeniyle format gereği bu hafta Türk yarışmacılar eleme adayı oldu.
Survivor'da beyaz takım eleme adaylarını belirlemek için konseyde oylamaya gitti. Yapılan oylama sonucunda bu hafta elemeye kalan isimler Sabriye ve Okay oldu. Sms oylaması sonucuna göre ise Survivor'dan elenen isim Salı akşamı ekrana gelecek olan 64. yeni bölümde açıklanacak.
Survivor Türkiye Yunanistan 62. bölümde ödül heyecanı yaşandı. İletişim oyununu kadınlarda Sude, erkeklerde Okay oldu. Sude ödüle Seda ve Büşra'yı götürürken Okay ödüle Emre ve Atakan'ı götürdü. İletişim oyununu kazanan yarışmacılar kazandıkları ödülle, aileleri, sevdikleri ve yakınlarıyla iletişim kurma fırsatı buldu.
Survivor'da geçen hafta Yunan yarışmacılar Elpida ve Spyros eleme adayları olmuştu. Yunanistan'da yapılan sms oylamasının sonucuna göre ise Elpida Survivor'dan elenen isim olmuştu.
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