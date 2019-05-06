Survivor'da eleme adayları kimler oldu? İddialı yarışmacılara eleme şoku! Survivor 5 Mayıs Pazar 62. son bölümde yaşananlar

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın 5 Mayıs Pazar yayınlanan 62. son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. Survivor'da ilk dokunulmazlığı 10-7'lik skorla beyaz takım kazanmıştı. Siyah takım ise ikinci oyunda dengeyi sağlamak için müthiş bir mücadele sergiledi.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan siyah takım oldu. Böylece skorda 1-1lik eşitlik sağlandı. Takımlar final oyununda bir kez daha karşı karşıya geldi.

Kıyasıya mücadeleyle geçen dokunulmazlık finalini de siyah takım 10'a 7 kazandı ve böylece bu hafta siyah takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Geçen hafta bir Yunan yarışmacının elenmesi nedeniyle format gereği bu hafta Türk yarışmacılar eleme adayı oldu.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da beyaz takım eleme adaylarını belirlemek için konseyde oylamaya gitti. Yapılan oylama sonucunda bu hafta elemeye kalan isimler Sabriye ve Okay oldu. Sms oylaması sonucuna göre ise Survivor'dan elenen isim Salı akşamı ekrana gelecek olan 64. yeni bölümde açıklanacak.