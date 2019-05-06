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Survivor'da eleme adayları kimler oldu? İddialı yarışmacılara eleme şoku! Survivor 5 Mayıs Pazar 62. son bölümde yaşananlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2019 00:45 | Son Güncelleme

Survivor 2019'da finale doğru gidildikçe heyecan artmaya devam ediyor. Survivor 62. son bölümde siyah ve beyaz takımlar arasında dokunulmazlık ve iletişim oyunları heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arkadaşlarıyla konuşabilmek için ter döktü. Dokunulmazlık oyununda ise kıran kırana bir mücadele yaşandı. Peki Survivor'da 5 Mayıs Pazar akşamı dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? Format gereği Türk yarışmacılar bu hafta eleme potasına girdi. İşte Survivor 62. son bölümde yaşananlar.

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? İddialı yarışmacılara eleme şoku! Survivor 5 Mayıs Pazar 62. son bölümde yaşananlar

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın 5 Mayıs Pazar yayınlanan 62. son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. Survivor'da ilk dokunulmazlığı 10-7'lik skorla beyaz takım kazanmıştı. Siyah takım ise ikinci oyunda dengeyi sağlamak için müthiş bir mücadele sergiledi.

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İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan siyah takım oldu. Böylece skorda 1-1lik eşitlik sağlandı. Takımlar final oyununda bir kez daha karşı karşıya geldi.

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Kıyasıya mücadeleyle geçen dokunulmazlık finalini de siyah takım 10'a 7 kazandı ve böylece bu hafta siyah takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Geçen hafta bir Yunan yarışmacının elenmesi nedeniyle format gereği bu hafta Türk yarışmacılar eleme adayı oldu.
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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da beyaz takım eleme adaylarını belirlemek için konseyde oylamaya gitti. Yapılan oylama sonucunda bu hafta elemeye kalan isimler Sabriye ve Okay oldu. Sms oylaması sonucuna göre ise Survivor'dan elenen isim Salı akşamı ekrana gelecek olan 64. yeni bölümde açıklanacak.

sabriye

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan 62. bölümde ödül heyecanı yaşandı. İletişim oyununu kadınlarda Sude, erkeklerde Okay oldu. Sude ödüle Seda ve Büşra'yı götürürken Okay ödüle Emre ve Atakan'ı götürdü. İletişim oyununu kazanan yarışmacılar kazandıkları ödülle, aileleri, sevdikleri ve yakınlarıyla iletişim kurma fırsatı buldu.

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GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Survivor'da geçen hafta Yunan yarışmacılar Elpida ve Spyros eleme adayları olmuştu. Yunanistan'da yapılan sms oylamasının sonucuna göre ise Elpida Survivor'dan elenen isim olmuştu.


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