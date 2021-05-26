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Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu! Survivor elenen o ismin ardından yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı!

Seo Editör-4 Seo Editör-4
26.05.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu akşam yaşanan eleme izleyenleri şaşkına çevirdi. Ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın elendiğini açıkladığı ismin ardından Survivor 2021 yarışmacıları göz yaşlarını tutamadı. Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları arasında en düşük oyu alarak adaya veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi? İşte, Survivor'a veda eden yarışmacı...

Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu! Survivor elenen o ismin ardından yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı!

Survivor 2021'de final yaklaşırken, hafta içinde yarışmacılar Dokunulmazlık mücadelesinde kıyasıya rekabet etmişti. İki aşamalı olan Dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım oyunu birer kez kazandı. Her iki takımın da kaybettiği Dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyinde yapılan oylamalar ile eleme adayı belirlendi. Bu akşamki ada konseyinde ise yarışmaya ve hayallerine veda eden isim belli oldu. İşte, Survivor'dan elenmesine herkesin şok olduğu o isim...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu akşam eleme konseyinde SMS oylamasında rakiplerinden daha az oy alarak elenen isim belli oldu. Kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan ve Berkay eleme potasına girerken, Mavilerden ise Steven ve Merve aydın eleme adayı olarak belirlendi.

Hafta içinde yapılan SMS oylaması sonucu Aleyna Çalışkan, Berkay, Steven ve Merve Aydın arasında en düşük oya sahip olan isim Merve Aydın oldu. Merve Aydın'ın elenmesinin ardından yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı.

SURVİVOR 2021 MERVE AYDIN KİMDİR?

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Merve Aydın, 10 Mart 1994 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. 1.74 boyunda olan Aydın basketbolda oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. 26 yaşındaki basketbolcu Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişmiştir. Günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

MERVE AYDIN'IN BASKETBOL KARİYERİ

-2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
-2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi
-2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor
-2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi
-Basketbolu Geliştirenler Derneği
-2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi
-2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi
-2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor
-2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket
-2020- İspanya C.B Al-Qázeres

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TV8 survivor Acun Ilıcalı
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