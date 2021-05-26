Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu! Survivor elenen o ismin ardından yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı!

Survivor 2021'de final yaklaşırken, hafta içinde yarışmacılar Dokunulmazlık mücadelesinde kıyasıya rekabet etmişti. İki aşamalı olan Dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım oyunu birer kez kazandı. Her iki takımın da kaybettiği Dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyinde yapılan oylamalar ile eleme adayı belirlendi. Bu akşamki ada konseyinde ise yarışmaya ve hayallerine veda eden isim belli oldu. İşte, Survivor'dan elenmesine herkesin şok olduğu o isim...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu akşam eleme konseyinde SMS oylamasında rakiplerinden daha az oy alarak elenen isim belli oldu. Kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan ve Berkay eleme potasına girerken, Mavilerden ise Steven ve Merve aydın eleme adayı olarak belirlendi.

Hafta içinde yapılan SMS oylaması sonucu Aleyna Çalışkan, Berkay, Steven ve Merve Aydın arasında en düşük oya sahip olan isim Merve Aydın oldu. Merve Aydın'ın elenmesinin ardından yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı.

SURVİVOR 2021 MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 10 Mart 1994 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. 1.74 boyunda olan Aydın basketbolda oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. 26 yaşındaki basketbolcu Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişmiştir. Günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.