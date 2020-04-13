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Survivor'da elenen yarışmacılar adada kaldı! Koronavirüs engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 16:03 | Son Güncelleme

Hava sahasının kapatılmasıyla birlikte Dominik'te kalan yarışmacılar Ceyhun, Meryem, Burak ve Parviz yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile adadaki karantina günleri hakkında sevenlerine bilgi veriyor.

Survivor'da elenen yarışmacılar adada kaldı! Koronavirüs engeli

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan Survivor 2020 yarışmaları ve yarışmacılar arasındaki aşk haberleriyle konuşulmaya devam ediyor. Karantina dolayısıyla evlerinde olan milyonlar ekranlarından yarışmacıları izlerken kamera dışında kalanlar ise Dominik’te karantina günlerini geçiriyor.

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Kronavirüs nedeniyle önemli tedbirler alan ve hava sahasını uçuşa kapatan yerlerden biri de Dominik oldu. Virüsün hızlı bir şekilde yayılması sonrasında böyle bir önlem alan yetkililer uçuşları sonlandırınca eski yarışmacılar Parviz Abdullayev, Ceyhun Uzun, Burak Yurdugör ve Meryem Kasap Türkiye’ye dönemedi.

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Hakan Hatipoğlu sunuculuğunu yaptığı Survivor Panorama programında son uçuşlardan birine yetişebildiği için Türkiye’ye döndüğünü söylemiş ve yarışmadan ayrılan Ceyhun, Meryem, Burak ve Parviz isimlerinin ise uçak bulamadıkları için adada kaldıklarını açıklamıştı.

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SOSYAL MEDYADAN RENKLİ PAYLAŞIMLAR

Yaşanan uçak krizini lehlerine çevirmek isteyen isimler, karantina günlerini Dominik’te geçirmenin tadını çıkartırken yaptıkları renkli sosyal medya paylaşımları ile takipçilerine ve sevenlerine keyiflerinin yerinde olduğunun ve Acun Ilıcalı’nın kendilerine iyi baktığının mesajını veriyor.

Burak Yurdugör yaptığı bir paylaşımda "Sanırım hayatımın geri kalan kısmı Dominik'te geçecek" yorumunu yaparak dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor, survivor eleme, Parviz Abdullayev,

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