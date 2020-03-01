Survivor'da Erman ve Fatma neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı'dan Survivor Erman ve Fatma için flaş karar!

Survivor 2020'nin 1 Mart Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde Acun Ilıcalı açıklama yaptı. Survivor ada konseyinde konuşan Acun, son oyunlarda yer almayan Erman ve Fatma hakkında verilen kararı duyurdu.

ERMAN SURVIVOR'DAN DİSKALİFİYE OLDU

Acun Ilıcalı, Erman Altıkardeş'in Survivor'a adapte olamadığını ifade ederek, "Arkadaşlarla toplantı yaptık. Erman'ın Survivor'a adapte olamadığını ve Survivor'a devam edebilecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bundan sonra Survivor'a devam etmeyecek" dedi.

SAKATLANAN FATMA SURVIVOR'DAN AYRILDI

Survivor'da sakatlanan Fatma hakkında alınan kararı da duyuran Ilıcalı, "Fatma'nın ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha büyük boyutta olduğunu gördük. Doktorumuz Metin Kuş'un raporu doğrultusunda, Fatma'nın Survivor'a devam edemeyeceğini açıklamak zorundayız. Fatma Yarışmaya devam edemeyecek. Yarın adaya gelip sizinle vedalaşacak" ifadelerini kullandı.

SURVIVOR'A 4 YENİ YARIŞMACI GELİYOR

Acun Ilıcalı, Survivor'dan diskalifiye olan yarışmacıların yerine, ünlüler ve gönüllüler takımlarına ikişer yeni yarışmacının katılacağını da açıkladı. Ilıcalı, yeni yarışmacılarla birlikte takımlardaki kadın-erkek dengesinin bozulacağını ancak zamanla bu sayıların dengeleceğini de söyledi.