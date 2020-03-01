Survivor'da Erman ve Fatma neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı'dan Survivor Erman ve Fatma için flaş karar!

Survivor 2020'nin 1 Mart Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde Acun Ilıcalı açıklama yaptı. Survivor ada konseyinde konuşan Acun, son oyunlarda yer almayan Erman ve Fatma hakkında verilen kararı duyurdu.
Acun Ilıcalı, Erman Altıkardeş'in Survivor'a adapte olamadığını ifade ederek, "Arkadaşlarla toplantı yaptık. Erman'ın Survivor'a adapte olamadığını ve Survivor'a devam edebilecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bundan sonra Survivor'a devam etmeyecek" dedi.
Survivor'da sakatlanan Fatma hakkında alınan kararı da duyuran Ilıcalı, "Fatma'nın ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha büyük boyutta olduğunu gördük. Doktorumuz Metin Kuş'un raporu doğrultusunda, Fatma'nın Survivor'a devam edemeyeceğini açıklamak zorundayız. Fatma Yarışmaya devam edemeyecek. Yarın adaya gelip sizinle vedalaşacak" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı, Survivor'dan diskalifiye olan yarışmacıların yerine, ünlüler ve gönüllüler takımlarına ikişer yeni yarışmacının katılacağını da açıkladı. Ilıcalı, yeni yarışmacılarla birlikte takımlardaki kadın-erkek dengesinin bozulacağını ancak zamanla bu sayıların dengeleceğini de söyledi.
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Erman ile Yasin arasında tartışma çıktı. Erzak oyununda yarışan Erman ile Yasin mücadelesinde Erman durumu 4-4’e getirdi. Galibiyet sonrasında Yasin’e laf atan Erman ile Yasin arasında tartışma çıktı. Erman'ın oyunun ardından Yasin'e söylediği ‘Ben çok Yasin okudum ama ölülerin arkasından' sözleri sinirleri tavana çıkarıdı. Erman'ın oyunu kazanmasından sonra söylediği sözler Yasin'i kızdırdı. Erman ile Yasin'in birbirleri üzerine yürümesi ortamı iyice gerdi. İkiliyi takım arkadaşları zor sakinleştirdi.
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