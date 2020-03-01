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Survivor'da Erman ve Fatma neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı'dan Survivor Erman ve Fatma için flaş karar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 23:47 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin yeni yarışmacılarından olan Erman Altıkardeş için Acun Ilıcalı flaş bir karar verdi. Survivor'da adı sık sık yaşadığı tartışmalarla anılan ve son olarak Yasin ile de kavga eden ünlüler takımından Erman, Survivor'dan diskalifiye edildi. Peki Erman neden Survivor'dan atıldı? Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Fatma da sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları.

Survivor'da Erman ve Fatma neden diskalifiye oldu? Acun Ilıcalı'dan Survivor Erman ve Fatma için flaş karar!

Survivor 2020'nin 1 Mart Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde Acun Ilıcalı açıklama yaptı. Survivor ada konseyinde konuşan Acun, son oyunlarda yer almayan Erman ve Fatma hakkında verilen kararı duyurdu.

ERMAN SURVIVOR'DAN DİSKALİFİYE OLDU

Acun Ilıcalı, Erman Altıkardeş'in Survivor'a adapte olamadığını ifade ederek, "Arkadaşlarla toplantı yaptık. Erman'ın Survivor'a adapte olamadığını ve Survivor'a devam edebilecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bundan sonra Survivor'a devam etmeyecek" dedi.

SAKATLANAN FATMA SURVIVOR'DAN AYRILDI

Survivor'da sakatlanan Fatma hakkında alınan kararı da duyuran Ilıcalı, "Fatma'nın ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha büyük boyutta olduğunu gördük. Doktorumuz Metin Kuş'un raporu doğrultusunda, Fatma'nın Survivor'a devam edemeyeceğini açıklamak zorundayız. Fatma Yarışmaya devam edemeyecek. Yarın adaya gelip sizinle vedalaşacak" ifadelerini kullandı.

SURVIVOR'A 4 YENİ YARIŞMACI GELİYOR

Acun Ilıcalı, Survivor'dan diskalifiye olan yarışmacıların yerine, ünlüler ve gönüllüler takımlarına ikişer yeni yarışmacının katılacağını da açıkladı. Ilıcalı, yeni yarışmacılarla birlikte takımlardaki kadın-erkek dengesinin bozulacağını ancak zamanla bu sayıların dengeleceğini de söyledi.

ERMAN SON OLARAK YASİN İLE KAVGA ETMİŞTİ!

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Erman ile Yasin arasında tartışma çıktı. Erzak oyununda yarışan Erman ile Yasin mücadelesinde Erman durumu 4-4’e getirdi. Galibiyet sonrasında Yasin’e laf atan Erman ile Yasin arasında tartışma çıktı. Erman'ın oyunun ardından Yasin'e söylediği ‘Ben çok Yasin okudum ama ölülerin arkasından' sözleri sinirleri tavana çıkarıdı. Erman'ın oyunu kazanmasından sonra söylediği sözler Yasin'i kızdırdı. Erman ile Yasin'in birbirleri üzerine yürümesi ortamı iyice gerdi. İkiliyi takım arkadaşları zor sakinleştirdi.

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