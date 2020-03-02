Survivor'da eleme adayı kim oldu? Ödül oyununda lahmacun için yarıştılar! Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 10. yeni bölümü ile 1 Mart Pazar akşamı ekrana geldi. Survivor’ın bu akşamki bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve adaya veda edecek ismin hangi takımdan olacağı belirlendi. Yapılan oylama sonrasında haftanın ilk eleme adayı belirlendi.

LAHMACUN ÖDÜLLÜ OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da akşamın ilk oyunu yemek ödülü için yapıldı. Survivor'da uzun süredir aç olan ve yemek ödülü kazanamayan ünlüler takımı lahmacun ödüllü yarışmaya hırslı başladı. Ünlüler takımı oyun sonunda gülen taraf oldu. Ünlüler takımı yarışmacıları kişi başı 3 adet lahmacun ve içecekle karınlarını doyurdular.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmayı başarmıştı. Pazar akşamı ise ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan taraf gönüllüler oldu ve 1-1'lik eşitlik sağlandı. Final oyununda ise kazanan takım yine gönüllüler oldu. Böylece bu hafta ünlüler takımından bir kişinin daha eleneceği kesinleşti.

SURVİVOR’DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM?

Survivor’da bu akşam yapılan dokunulmazlık yarışmasını kaybeden Ünlüler takımından bir kişi eleme adayı oldu. Ada konseyinde düzenlenen oylama sonrasında haftanın ilk eleme adayı Derya Can olarak belirlendi.