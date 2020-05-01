Survivor'da Ersin Korkut'un açlık isyanı: Halüsinasyon görmeye başladım! Survivor 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'nin 1 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde erzak ödülü oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor'da erzak ödülünü iki haftadır kazanamayan ünlüler takımı için bu oyun hayati bir önem taşıyor.

Ödül öncesinde konuşan Mert'in "Aç mutsuz ve güçsüz bir şekilde haftayı tamamladık. Erzak ödülü burada hayat sigortanız" sözleri dikkat çekiyor. Kokonat yemekten artık halüsinasyon görmeye başladığını söyleyen Ersin Korkut ise "Dokunulmazlıktan daha çok istiyorum erzak ödülünü kazanmayı. Kokonat yiyip yiyip halüsinasyon görmeye başladım. Bu artık ölüm kalım mücadelesi oldu" sözleriyle durumun ciddiyetini anlatıyor.

Survivor'da kıran kırana geçen ödül oyunu sırasında ise Nisa Bölükbaşı ayağından sakatlanıyor. Acı içinde kıvranan Nisa'ya sağlık ekipleri müdahale ediyor.