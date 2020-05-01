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Survivor'da Ersin Korkut'un açlık isyanı: Halüsinasyon görmeye başladım! Survivor 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 01:57 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde takımlar erzak ödülünü kazanmak için zorlu parkurda mücadele edecek. Survivor'da uzun süredir erzak paketini kazanamayan ve açlıkla mücadele eden ünlüler ise oyunu kazanmanın ölüm kalım mücadelesi olduğunu söylüyorlar. Ersin'in ise "Kokonat yemekten halüsinasyon görmeye başladım" sözleri dikkat çekiyor. Survivor yeni bölümde Nisa ise oyun sırasında sakatlanıyor.

Survivor'da Ersin Korkut'un açlık isyanı: Halüsinasyon görmeye başladım! Survivor 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'nin 1 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde erzak ödülü oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor'da erzak ödülünü iki haftadır kazanamayan ünlüler takımı için bu oyun hayati bir önem taşıyor.

Ödül öncesinde konuşan Mert'in "Aç mutsuz ve güçsüz bir şekilde haftayı tamamladık. Erzak ödülü burada hayat sigortanız" sözleri dikkat çekiyor. Kokonat yemekten artık halüsinasyon görmeye başladığını söyleyen Ersin Korkut ise "Dokunulmazlıktan daha çok istiyorum erzak ödülünü kazanmayı. Kokonat yiyip yiyip halüsinasyon görmeye başladım. Bu artık ölüm kalım mücadelesi oldu" sözleriyle durumun ciddiyetini anlatıyor.

Survivor'da kıran kırana geçen ödül oyunu sırasında ise Nisa Bölükbaşı ayağından sakatlanıyor. Acı içinde kıvranan Nisa'ya sağlık ekipleri müdahale ediyor.


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