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Survivor'da eskiler yeniler mücadelesi başlıyor! Hangi eski yarışmacılar Survivor'a katılacak?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 21.05.2019 20:47 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Survivor'ın unutulmaz yarışmacılarının Dominik'e geleceğini duyurmuştu. Acun Ilıcalı'nın yaptığı bu duyuru sonrası bu yarışmacıların kimler olacağı merak ediliyordu. Survivor'da yeniden yarışacak olan 6 isim açıklandı.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yarışmacılarla sürpriz bir gelişmeyi paylaşarak, Dominik'e bir süreliğine Survivor'ın unutulmayan yarışmacılarının geleceğini duyurmuştu. 4 günlüğüne Dominik'e gelecek olan eski yarışmacılar, Türk ve Yunan yarışmacılarla mücadele edecek.

Yeni yarışmacılar karma bir takım oluşturacak ve eskilere karşı yarışacak. Ilıcalı, kazanan yarışmacıların ödüle kavuşacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dominik'e kimlerin gideceğini açıkladı.

SURVIVOR'A KİMLER KATILACAK?
İşte Acun Ilıcalı'nın açıkladığı ve Survivor'a yeniden gidecek olan o yarışmacılar:

Survivor 2019'da yeniden yarışacak efsane isimler!

Adem Kılıçcı

Adem Kılıçcı

Damla Can

Damla Can

Atakan Arslan

Atakan Arslan

Ogeday Girişken

Ogeday Girişken

Nagihan Karadere

Nagihan Karadere

Hakan Hatipoğlu

Hakan Hatipoğlu
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2019 Survivor Türkiye - Yunanistan survivor eski yarışmacılar

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