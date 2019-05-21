Survivor'da eskiler yeniler mücadelesi başlıyor! Hangi eski yarışmacılar Survivor'a katılacak?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yarışmacılarla sürpriz bir gelişmeyi paylaşarak, Dominik'e bir süreliğine Survivor'ın unutulmayan yarışmacılarının geleceğini duyurmuştu. 4 günlüğüne Dominik'e gelecek olan eski yarışmacılar, Türk ve Yunan yarışmacılarla mücadele edecek.

Yeni yarışmacılar karma bir takım oluşturacak ve eskilere karşı yarışacak. Ilıcalı, kazanan yarışmacıların ödüle kavuşacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dominik'e kimlerin gideceğini açıkladı.

SURVIVOR'A KİMLER KATILACAK?

İşte Acun Ilıcalı'nın açıkladığı ve Survivor'a yeniden gidecek olan o yarışmacılar: