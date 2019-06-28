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Survivor'da final öncesi kim elendi? Dominik'teki son dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 28.06.2019 00:55 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında finaller öncesinde Dominik'te son dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor 106. bölümde elenen isim belli oldu. Peki Survivor'a kim veda etti? Elemeye kalan Okay mı yoksa Bora mı elendi? İşte 106. son bölümde yaşananlar.

Survivor'da final öncesi kim elendi? Dominik'teki son dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2019'da son dokunulmazlık oyunu nefes kesen mücadele yaşandı. 30 Haziran Pazar günü yapılacak büyük final öncesinde, Dominik'te siyah ve beyaz takımlar arasında son dokunulmazlık oyunu oynandı.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın ekranlara gelen 106'ncı bölümünde siyah ve beyaz takım yarışmacıları, son kez dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. İki takımın yarışmacıları da, final mücadelesine ortak olmak için dokunulmazlık oyununda müthiş bir mücadele gerçekleştirdi. Dokunulmazlığı siyah takım kazandı.

oyun

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor Türkiye Yunanistan yüz altıncı bölümde dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Bora ve Okay eleme adayı olan isimler oldu. Toplu sms oylaması sonuçlarına göre, Bora elenen isim oldu. Okay ise finale yükseldi.

bora


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