Mynet Trend

Survivor'da finale kimler kaldı? Final nerede ve ne zaman olacak? İşte Survivor 2019 finalistleri

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 28.06.2019 02:35 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışması ekrana veda etmek için gün sayıyor. Survivor'da Dominik'teki elemeler bitti ve finale kalan isimler belli oldu. Peki Survivor 2019 finalistleri kimler oldu? Survivor 2019 finali Kıbrıs'ta mı olacak? Survivor final tarihi ve yeri de belli oldu. İşte Türk ve Yunan yarışmacılardan finale kalan isimler.

Survivor'da finale kimler kaldı? Final nerede ve ne zaman olacak? İşte Survivor 2019 finalistleri

Türkiye ve Yunanistan'da ortak yayınlanan Survivor 2019'da Dominik macerası sona erdi. Survivor'ın Dominik'teki son dokunulmazlık oyununda kazanan siyah takım oldu.

Survivor Türkiye Yunanistan yüz altıncı bölümde dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Bora ve Okay eleme adayı olan isimler oldu. Sms oylaması sonucuna göre ise elenen Bora Edin oldu. Bora finalden önce Survivor'a veda eden son isim olurken, finale kalan yarışmacılar da belli oldu.

SURVIVOR 2019 TÜRK FİNALİSTLERİ KİMLER?
Bu sonuçla Türk yarışmacılar arasında finale kalan son isim Okay oldu. Survivor'ın finalinde yarışacak Türk yarışmacılar Seda, Emre, Yusuf ve Okay oldu. Seda, Emre ve Yusuf'un finale kaldığı ise geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Seda, sembol oyununu kazanarak günler öncesinden finali garantilemişti.

SURVIVOR'DA YUNAN FİNALİSTLER KİMLER OLDU?
Survivor 2019'da siyah ve beyaz takımlardan finale kalan 4 Yunan yarışmacı belli oldu. Survivor finalinde mücadele edecek olan Yunan yarışmacılar ise Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi oldu.

SURVIVOR 2019 FİNALİ NEREDE VE NE ZAMAN OLACAK?
Survivor'ın Dominik'te çekilen son bölümde siyah ve beyaz takım yarışmacıları ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor geçtiğimiz yılların aksine bu sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde final yapmayacak.

BÜYÜK FİNAL BODRUM KALESİ'NDE
Survivor 2019'un finali Kıbrıs yerine Bodrum'da olacak. Survivor'ın final bölümleri ise 30 Haziran Pazar ve 1 Temmuz Pazartesi akşamları ekrana gelecek. Survivor finali canlı yayınla Bodrum Kalesi'nde yapılacak.


PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Survivor'da sürpriz veda! İddialı isim finale kalamadıSurvivor'da sürpriz veda! İddialı isim finale kalamadı
Survivor'daki o isme sert sözler! 'Elim ayağım titriyor'Survivor'daki o isme sert sözler! 'Elim ayağım titriyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
survivor final nerede survivor 2019 finalistler survivor finale kimler kaldı survivor final 2019 survivor final bodrum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Atatürk paylaşımı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Atatürk paylaşımı!

Damada büyük şok! Gelini görünce neye uğradığını şaşırdı

Damada büyük şok! Gelini görünce neye uğradığını şaşırdı

Film gibi olay! Kızına önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı!

Film gibi olay! Kızına önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı!

Platonik aşk cinayeti! Bir aileye dehşeti yaşattı

Platonik aşk cinayeti! Bir aileye dehşeti yaşattı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da final öncesi kim elendi? Dominik'teki son dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da sürpriz veda! İddialı isim finale kalamadı

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor Okay için sert sözler! "Elim ayağım titriyor"

Survivor'daki o isme sert sözler! 'Elim ayağım titriyor'

Behzat Ç. Cinayet Büro'ya yalnız dönmüyor! Behzat Ç.'nin yeni oyuncuları kimler?

Behzat Ç. yalnız dönmüyor! İşte yeni isimler

"Testere" efsanesi geri dönüyor

"Testere" efsanesi geri dönüyor

Benedict Cumberbatch’den Thomas Edison performansı

Benedict Cumberbatch’den Thomas Edison performansı

Netflix’in popüler dizisi Dark finale hazırlanıyor

Netflix’in popüler dizisi Dark finale hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.