Survivor'da finale kimler kaldı? Final nerede ve ne zaman olacak? İşte Survivor 2019 finalistleri

Türkiye ve Yunanistan'da ortak yayınlanan Survivor 2019'da Dominik macerası sona erdi. Survivor'ın Dominik'teki son dokunulmazlık oyununda kazanan siyah takım oldu.
Survivor Türkiye Yunanistan yüz altıncı bölümde dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Bora ve Okay eleme adayı olan isimler oldu. Sms oylaması sonucuna göre ise elenen Bora Edin oldu. Bora finalden önce Survivor'a veda eden son isim olurken, finale kalan yarışmacılar da belli oldu.
SURVIVOR 2019 TÜRK FİNALİSTLERİ KİMLER?
Bu sonuçla Türk yarışmacılar arasında finale kalan son isim Okay oldu. Survivor'ın finalinde yarışacak Türk yarışmacılar Seda, Emre, Yusuf ve Okay oldu. Seda, Emre ve Yusuf'un finale kaldığı ise geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Seda, sembol oyununu kazanarak günler öncesinden finali garantilemişti.
SURVIVOR'DA YUNAN FİNALİSTLER KİMLER OLDU?
Survivor 2019'da siyah ve beyaz takımlardan finale kalan 4 Yunan yarışmacı belli oldu. Survivor finalinde mücadele edecek olan Yunan yarışmacılar ise Dalaka, Dimitra, Nikos ve Afroditi oldu.
SURVIVOR 2019 FİNALİ NEREDE VE NE ZAMAN OLACAK?
Survivor'ın Dominik'te çekilen son bölümde siyah ve beyaz takım yarışmacıları ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor geçtiğimiz yılların aksine bu sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde final yapmayacak.
BÜYÜK FİNAL BODRUM KALESİ'NDE
Survivor 2019'un finali Kıbrıs yerine Bodrum'da olacak. Survivor'ın final bölümleri ise 30 Haziran Pazar ve 1 Temmuz Pazartesi akşamları ekrana gelecek. Survivor finali canlı yayınla Bodrum Kalesi'nde yapılacak.
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