Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Acun Ilıcalı, konseyde yarışmacılara size bir sürprizim var diyerek yaptığı açıklamada, 'Bu sezonun son sürprizini açıklıyorum. Şu an da Dominik'teki son konseydesiniz. 6 yarışmacı birden Kıbrıs'taki finallerde olacaksınız.' dedi.

KIBRIS FİNALLERİ SİSTEMİ



Acun Ilıcalı Kıbrıs finallerinin sistemlerini de açıkladı. Yarın ve diğer gün yarı final oyunları oynanacak ve sonunda yarı finale 2 kişi çıkacak. Geri kalan 4 kişi Kıbrıs'ta oylanacak oradan da 2 kişi yarı finale çıkacak. Yarı finaldeki 4 kişi tekrar oylanacak ve finale 2 isim çıkacak.

