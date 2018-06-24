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Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2018 22:54 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı ada konseyinde bombayı patlattı. 7 yarışmacının kaldığı Survivor'da büyük finalin yapılacağı Kıbrıs'a gidecek yarışmacı sayısı belli oldu.

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Acun Ilıcalı, konseyde yarışmacılara size bir sürprizim var diyerek yaptığı açıklamada, 'Bu sezonun son sürprizini açıklıyorum. Şu an da Dominik'teki son konseydesiniz. 6 yarışmacı birden Kıbrıs'taki finallerde olacaksınız.' dedi.

KIBRIS FİNALLERİ SİSTEMİ

Acun Ilıcalı Kıbrıs finallerinin sistemlerini de açıkladı. Yarın ve diğer gün yarı final oyunları oynanacak ve sonunda yarı finale 2 kişi çıkacak. Geri kalan 4 kişi Kıbrıs'ta oylanacak oradan da 2 kişi yarı finale çıkacak. Yarı finaldeki 4 kişi tekrar oylanacak ve finale 2 isim çıkacak.

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