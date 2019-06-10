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Survivor'da Hakan Hatipoğlu'nu duygulandıran olay! Gözyaşlarını tutamadı

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 10.06.2019 22:39 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programının yorumcularından Hakan Hatipoğlu, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Survivor'da Hakan Hatipoğlu'nu duygulandıran olay! Gözyaşlarını tutamadı

Survivor 2019'daki iletişim oyununda kazanan yarışmacılar ailelerle görüşme imkanı buldu. İletişim oyununda Bora, Seda, Okay ve Sude sevdikleriyle görüntülü konuşma yaptı. Aylar sonra ilk defa sevdikleriyle görüşen yarışmacıları gözyaşlarını tutamadı.

Eski Survivor yarışmacılarından olan Hakan Hatipoğlu ise iletişim oyununu değerlendirirken duygu dolu anlar yaşadı. Geçtiğimiz aylarda kızı Lila'yı kucağına alan Hatipoğlu, iletişim oyunundaki yarışmacıların yerine kendisini koydu. Okay'ın kızıyla görüştüğü anlarda ağlaması, Hakan'ı da duygulandırdı. Geçtiğimiz haftalarda Survivor'da konuk yarışmacı olarak 10 günlüğüne Dominik'e giden Hakan, "Ben artık Survivor'da yarışamam. Baba olduktan sonra insan daha hassas oluyor. 10 gün kızımı bırakamadım. Beni en çok Okay'ın kızı etkiledi" dedi.

HAKAN'DAN EMRE'YA SERT ELEŞTİRİ
Hakan Hatipoğlu, Survivor'da son iki dokunulmalık oyununda neredeyse sayı alamayan siyah takım yarışmacısı Emre'yi sert şekilde eleştirdi. Hatipoğlu, Emre'nin Survivor'da şampiyon olma ihtimalinin olmadığını dile getirdi. Hakan Hatipoğlu, "Emre şu an Survivor'ı kazanamamak için her şeyi yapıyor. Benim gördüğüm Emre Survivor'ı kazanamaz. İki kere iki dört! 2 oyunda 4'te 0, 3'te 0, 2'de 1, 3'te 1 yapan yarışmacının şampiyon olma şansı çok yüksek değil. Burada siyah takımın şöyle bir şansızlığı var, evet Emre'nin yaptığı hatayı da eleştireceğim. Yani Nikos gibi biri 3'te 3 yaptı, bitti olay. Başka bir şey denemez. Bayrakta önde gelmiş bir siyah takım var, Dalaka 4'te 3 atıyor.

Nikos da burada ekstra atmış, yarım saniyeyle de olsa kazanmış. Emre'nin hareketi takıma bir bahane oluyor. Takımın artık bu konuyla alakalı Emre'ye tepki göstermesi lazm. Bu ciddiyetsizlik zaten Emre'ye 4'te 0 yaptırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Hakan Hatipoğlu Survivor 2019

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu adam ne iş yapar ??
yapmaçık adam acun nasil bu adami tanıyamadı hakan çok iyi oynuyorsun
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