Survivor'da Hikmet ve Adem arasında olay yaratan kavga! Küfürler havada uçuştu

Survivor 2022 All Star'da dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Değişen takımların ardından ilk dokunulmazlıklarını oynayan yarışmacılar, kazanmak için mücadele verdi. Oyun alanında ise Hikmet ve Adem arasında yaşanan gerginlik bir kez daha gün yüzüne çıktı.

KÜFÜR KAVGANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşılaşan Hikmet ve Adem arasında yaşanan kavga herkesi şoke etti. Ortak engelden geçerken, Hikmet'in Adem'in ayağına basması ve Adem'in engelden çıkamaması sonrasında şok sözler söylendi. Adem, "Bırak ayağımı oğlum ya gerizekalı mısın?" sözleriyle Hikmet'i sinirlendirdi. Adem'in sözleri sonrasında çileden çıkan Hikmet, "Sensin gerizekalı, ayağını mı tutuyorum" diyerek bağırmaya başladı.

OYUN SONRASI BİRBİRLERİNİ GİRDİLER

O sözlerin ardından parkura devam eden iki yarışmacı oyun sonrasında birbirine girdi. Oyunu kazanan Adem'in yanına doğru gelen Hikmet, "Laflarına dikkat et Adem duydun mu? Gerizekalı sensin. Laflarına dikkat edeceksin. Ben kimsenin ayağına bilerek basmam" dedi. Adem ise "O zaman sıkıştırmayacaksın orada. Bırakacaksın bu işleri" diyerek serzenişte bulundu.

"ŞAMPİYON GİBİ OL HAKARET ETME KİMSEYE"

Adem'in kötü sözü sonrasında siniri bir türlü dinmeyen Hikmet, oyun sonrası Adem'e, "Şampiyon gibi ol hakaret etme kimseye" dedi. Daha sonrasında gülmeye başlayan Adem'e daha çok sinirlenen Hikmet, "Gülme. Şampiyon gibi davran" dedi.

"SENİN SAF OLDUĞUNU ANNEN BİLE SÖYLEDİ"

Sinirlerin daha da gerilmesiyle birlikte Hikmet, Anlat Bakalım oyununda Adem'in annesinin laflarıyla alakalı Adem'e sözler söyledi. Hikmet, "Senin saf olduğunu annen bile söyledi. Saftır benim oğlum dedi. Ben sana söylemedim. Sen bana söyledin" diyerek Adem'i sinirlendirdi.

"ANNEMİN ADINI AĞZINA ALMA, PİSLİK YAPMA"

Hikmet'in bu lafları sonrasında ise Adem, "Bak annemin adını ağzına alma, pislik yapma. Adam ol" diyerek Hikmet'e cevap verdi. Hikmet ise daha sonrasında, "Senden mi öğrenicem adamlığı" sözleriyle Adem'e yanıt verdi.





