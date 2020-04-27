Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor 2020 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte elemeye kalan isimler

Survivor’da dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. 26 Nisan 2020 tarihli Survivor 58. bölümde ünlüler ile gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İki takım da akşam yapılacak konseyde bir eleme adayı çıkarmak istemedikleri için dokunulmazlığı kazanmaya çok çabaladılar.
Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İlk dokunulmazlığı kaznaan gönüllüler, ikinciyi de alarak elemeye aday yollamamak için mücadele etti.
Ünlüler ile gönüllüler takımları arasında başa baş geçen mücadelenin son anlarında durum 9-8’e kadar geldi. Gönüllüler durumu 9-9’a taşıyamadı ve dokunulmazlığı kazanan takım Elif’in başarılı atışlarıyla 10’a 8 ünlüler oldu.
Survivor'da haftanın ilk eleme adayı, ada konseyinde yapılan oylama sonucu belli oldu. Son yılların en ilginç oylaması Survivor 2020 ünlüler takımı tarafından yapıldı. Ünlüler takımında kutudan çıkan isimler; Elif, Sercan, Aycan, Emre, Aşkım oldu. Neredeyse herkesin birbirini yazdığı ada konseyinde ünlüler takımından Yunus Emre, haftanın ilk eleme adayı oldu.
Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti. Yapılan oylama sonucunda Yasin'e 2 oy, Barış'a 1 oy, Gizem'e ise 4 oy çıktı. Böylece adı en fazla yazılan isim olan Gizem haftanın 2. eleme adayı oldu.
Survivor'ın Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde ise sms oylaması sonuçlarına göre, hem ünlüler hem de gönüllülerde en yüksek oyu alan ikişer yarışmacı, dört eleme adayının daha ismini söyleyecek. Böylece Gizem ve Yunus Emre dışında, 4 aday daha elemeye kalacak. 6 eleme adayı içinde sms oylamasında en düşük oyu alan isim Survivor'dan elenecek.
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