Survivor'da İstanbul ödülünü kim kazandı? Exathlon parkurunda Türkiye'ye gitmek için yarıştılar

Survivor 2018'in 24 Mayıs Perşembe yayınlanan 79. bölümünde iki önemli ödül oyununda büyük heyecan yaşandı. Her hafta yapılan baraka oyununda bu defa yarışmacıları çok mutlu eden ve günlerce karınlarını doyurabilecekleri bir ödül de vardı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVIVOR'DA TÜRKİYE ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da Acun Ilıcalı geçtiğimiz konseyde bugüne kadar verilmiş en büyük ödülü açıklamıştı. Kazanan takımın İstanbul'a giderek 1,5 gün boyunca aileleri ve sevdikleriyle istediklerini yapabilecekleri Türkiye ödülü yarışmacılara büyük mutluluk yaşatmıştı. İki defa oynanacak oyunu kazanan takım İstanbul'a gidecek. Eğer 1-1'lik beraberlik olursa bir oyun daha oynanacak.

EXATHLON PARKURUNDA NEFES KESEN MÜCADELE

Acun Medya'nın dünya televizyonları için prodüksiyonunu yaptığı Exathlon isimli yarışmanın parkurunda gerçekleştirilen, Türkiye ödülünün ilk oyununda büyük çekişme yaşandı. Günlerdir bu oyuna hazırlanan yarışmacılar, gelmiş geçmiş en büyük ödülü kazanabilmek ve ailelerine kavuşabilmek için varlarını yoklarını parkura döktü. Exathlon'un mavi parkurunda gerçekleştirilen oyunda Gönüllüler takımı önde götürdü.