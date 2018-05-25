Survivor'da İstanbul ödülünü kim kazandı? Exathlon parkurunda Türkiye'ye gitmek için yarıştılar

Survivor 2018'in 24 Mayıs Perşembe yayınlanan 79. bölümünde iki önemli ödül oyununda büyük heyecan yaşandı. Her hafta yapılan baraka oyununda bu defa yarışmacıları çok mutlu eden ve günlerce karınlarını doyurabilecekleri bir ödül de vardı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
SURVIVOR'DA TÜRKİYE ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da Acun Ilıcalı geçtiğimiz konseyde bugüne kadar verilmiş en büyük ödülü açıklamıştı. Kazanan takımın İstanbul'a giderek 1,5 gün boyunca aileleri ve sevdikleriyle istediklerini yapabilecekleri Türkiye ödülü yarışmacılara büyük mutluluk yaşatmıştı. İki defa oynanacak oyunu kazanan takım İstanbul'a gidecek. Eğer 1-1'lik beraberlik olursa bir oyun daha oynanacak.
EXATHLON PARKURUNDA NEFES KESEN MÜCADELE
Acun Medya'nın dünya televizyonları için prodüksiyonunu yaptığı Exathlon isimli yarışmanın parkurunda gerçekleştirilen, Türkiye ödülünün ilk oyununda büyük çekişme yaşandı. Günlerdir bu oyuna hazırlanan yarışmacılar, gelmiş geçmiş en büyük ödülü kazanabilmek ve ailelerine kavuşabilmek için varlarını yoklarını parkura döktü. Exathlon'un mavi parkurunda gerçekleştirilen oyunda Gönüllüler takımı önde götürdü.
Aradaki farkın açılmasına izin vermeyen Ünlüler oyunda dengeyi kurmaya çalıştı. 8-4 mağlubiyetin ardından 3 oyun kazanan Ünlüler durumu 8-7'ye getirdi. Ancak son iki sayıyı alan Gönüllüler oyunu 10-7 kazanmayı başardı. Gönüllüler takımı oyun sonrasında büyük mutluluk yaşadı. Survivor'da Türkiye ödül oyunlarının ikincisi de Gönüllüler kazanmayı başarırsa önümüzdeki hafta İstanbul'a gidecekler.
SURVIVOR YENİ BÖLÜMDE SİNİRLER GERİLDİ!
Türkiye ödüllü oyunun ikincisinde sinirler gerildi. Parkurda mücadele ettiği sırada atışlarının ardından Gönüllüler takımının 'Sayılmadı' diye bağırması Ümit Karan'ı çok kızdırdı. Yağmur'a bağıran Ümit, 'Bak konuşmayacaksın. Başınıza gelir' dedi. Yağmur ise kendisinin bağırmadığını söylerken, Hakan Hatipoğlu da Ümit'i sakinleştirmeye çalıştı.
BARAKA VE ERZAK DOLABI ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da geçen hafta baraka ödülünü kazanan Gönüllüler günlerce yataklı barakanın olduğu konforlu adada yaşamıştı. Dokunulmazlık oyunları dışında ödül oyunu kazanamayan Ünlüler ise oyuna hırslı başladı ancak beklenen performansı parkura yansıtamadılar. Ekipler halinde oynanan baraka oyununu Gönüllüler takımı 10-4 gibi rahat bir skorla kazanmayı başardı. Bu hafta da konforlu adada kalmaya devam edecen olan Gönüllüler adalarına gittiklerinde kazandıkları ödülü de görünce büyük mutluluk yaşadı. Takıma günlerce yetebilecek makarna, bulgur, pirinç, un, mercimek, fasulye ve çay gibi erzakların olduğu, erzak dolabı da adalarına getirildi.
'AÇLIKTAN KAFAYI YEMEK ÜZEREYİM'
Ünlüler takımında ada oyununu kazanmanın planları yapılırken Turabi, takım arkadaşlarını eleştirdi. Turabi, bireysel performans düşüncesinin hakim olduğunu söyledi. 'Açlıktan kafayı yemek üzereyim' diyen Turabi, 'Kendime güveniyorum ama bizimkilerde sıkıntı var. Bu oyunlara asılmıyorlar. Tek düşündükleri bireysel oyunlar' şeklinde konuştu.
TURABİ VE ADEM GERGİNLİĞİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Ada oyunu öncesi seramonide sembol oyununda yaşanan tartışmayı gündeme getiren Turabi, değerlendirmelerde bulundu... Seramonideki tartışmalardan sonra adada birbirimize girdiğimizi düşünebilirsiniz ama öyle bir şey yok. Anlık sinirle birbirimize giriyoruz ama sonra duruluyor. Açlığın verdiği yetkiyle birbirimize giriyoruz ama sonra adada herkes kendi halinde takılıyor.
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