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Survivor'da kavga eden Yasin ve Hikmet diskalifiye oldu mu? Acun Ilıcalı açıkladı! Yasin ve Hikmet ne ceza aldı?

22.02.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'daki ada konseyinde Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında yaşanan yumruk yumruğa kavganın ardından acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, Hikmet'e fiziki saldırıda bulunan Yasin hakkında aldıkları kararı açıkladı. Acun Ilıcalı, Hikmet'e küfür edip saldıran Yasin'e Survivor tarihinin diskalifiyeden sonraki en ağır cezasını verdiklerini açıkladı. Ilıcalı, Hikmet'i haklı bulmasına rağmen zorunlu olarak ceza verdiklerini de duyurdu.

Survivor'da kavga eden Yasin ve Hikmet diskalifiye oldu mu? Acun Ilıcalı açıkladı! Yasin ve Hikmet ne ceza aldı?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sonrasındaki ada konseyinde herkesi şaşırtan bir kavga yaşandı. Hikmet'in kendisine iftira attığını söyleyen Yasin, ada konseyi çekimlerinin bitmesinin ardından ise sinirlerine hakim olamadı.
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YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin ortalığı karıştırdı.

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Yasin önce sözlü olarak bağırdı ardından ise fiziki saldırıda bulundu.

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Survivor çekim ekibi yaşanan kavgayı güçlükle ayırdı.

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SURVIVOR'DA ACİL DURUM KONSEYİ

Survivor'ın yeni bölümünde ise Acun Ilıcalı, acil durum konseyini topladı.
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"O KÜFÜRLERDEN SONRA HİÇBİR ERKEK DURAMAZDI"

Konseyde olayı anlatan Hikmet Tuğsuz, "Benim de saldırı çabam var ama beni tuttular. O küfürlerden sonra hiçbir erkek duramazdı. Sabrım bir yere kadardı. Beni tahrik ettiler. Sokaktan geçen birine aynı şeyleri söylesen dayak yiyeceğini bile bilse saldırır adam" dedi.

HİKMET TUĞSUZ

"DİSKALİFİYE ETMEMEK İÇİN..."

Ilıcalı'nın "Ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Ama bir kaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Senin gösterdiğin sebeplerin bizim tarafımızda hiçbir karşılığı yok. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yerler. Kendi aramızda bir saat konuştuk. Sürgün adasından gelmenin senin en zayıf anında olduğunu düşünmemize rağmen, hareketinin Survivor'la bağdaşmadığını gördük. Yayın kuralları gereği görüntülerin çoğunu veremedik. Ancak sürgün adasından gelmenden dolayı diskalifiye edilmemen, ancak Survivor tarihinden en yüksek cezalardan birini görmen bize bir seçenek olarak gözüküyor. Bu agresiflikte devam edersen seni mutlaka eleyeceğiz. Ancak kaldığında da çok uzun süre ödüllerle buluşamayacaksın. Buna göre aldığımız karar gereği tam 6 ödülden mahrum kalacaksın. Bunu kaldırabilir misin dayanabilir misin? İyi düşün. Ayrılmak istersen kararına saygım sonsuz. 6 ödül ben yararlanamayacak olsam bir daha değerlendiririm. Kendi rızanla bırakmak istersen benim açımdan mahsuru yok. Bağıran çağıran agresif yarışmacı istemiyoruz. Bunun çeyreğini bir daha yaparsan seni anında eleyeceğiz" dedi.

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Acun'un açıklamalarından sonra ise Yasin'in büyük üzüntü yaşaması dikkat çekti.

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"SURVIVOR'A DEVAM ETMEK İSTİYOR MUSUN İSTEMİYOR MUSUN?"

Acun Ilıcalı daha sonra Yasin'e "Survivor'a devam etmek istiyor musun istemiyor musun?" diye net bir şekilde sordu. Yasin ise "Bunun olmasını istemezdim. Ancak 6 ödül değil 10 ödül de olsa yine kalmak isterim. Survivor'dan ayrılmak istemiyorum" dedi.

YASİN

HİKMET'İN CEZASI BELLİ OLDU

Hikmet Tuğsuz'un da cezasını açıklayan Acun Ilıcalı, "Hikmet senin saldırıya uğradığın ve kötü sözler işittiğin doğru. Ancak seni ayırdıklarından sonra da saldırdın. Ancak senin davranışının ne olursa olsun cezasız kalmaması gerekiyor. Seni haklı bulmama, uğradığın saldırıya verdiğin tepkiyi haklı bulmama rağmen, yaptığın fiziki hareketin de ceza alması gerekiyor. Sen de 2 ödülden mahrum kalacaksın. Sebebi Seda ve Adem'in senin hareketlerinden darbe almaları. Fiziki olarak olayı çok daha yükseltmen" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Yasin Obuz
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