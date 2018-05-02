Survivor'da kazananı kamera kayıtları bile çözemedi! Damla ve Nagihan'ın nefes kesen mücadelesi!

Survivor'ın Salı akşamı ekrana gelen 60. bölümünde sembol oyunlarının finalleri vardı. Survivor'da kazanan ismin ailesine kavuşacağı sembol oyunu finalleri zorlu bir parkurda gerçekleşti. Hız ve atış yeteneğinin ön plana çıktığı oyunlarda, kadın yarışmacılar arasında Damla ve Nagihan'ın mücadelesi nefesleri kesti.

KAMERALAR BİLE KAZANANI BULAMADI!

Parkurdaki müthiş hızlarıyla dikkat çeken Damla ve Nagihan oyunları başa baş götürdü. İki isim aynı anda sembolleri devirince Alp Kırşan kamera kayıtlarına baktı. Ama saniyelik bir fark bile ortaya çıkmayınca beraberlik ilan edildi ve oyun yeniden oynandı. Sonunda ise Damla az bir farkla kazanmayı başardı.

ÜMİT KARAN KORKUTTU!

Sembol oyunu finallerinde Adem ile mücadele eden Ümit Karan kafasını bariyere çarptı.Survivor doktoru Metin Kuş'un ilk müdahaleyi yaptığı Ümit Karan'da ciddi bir sağlık sorunu olmadığı ortaya çıkınca yarışmaya devam etti.

SEMBOL OYUNLARINDA KİMLER TUR ATLADI?

Sembol oyunları sonucunda, Hilmi Cem, Damla, Birsen, Yağmur, Turabi, Adem ve Merve bir üst tura çıktı. Nagihan ve Mustafa Kemal ise veda etti.



