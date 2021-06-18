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Survivor’da kim elendi? 17 Haziran SMS sıralamasında haftanın birincisi kim oldu?

18.06.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en çok izlenen heyecan dolu yarışması Survivor’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Ödül oyununda ter döken yarışmacılar daha sonra elenen ismi öğrenmek için ada konseyinde toplandı. Eleme potasında bulunan Aleyna, Dora ve İsmail eleme konseyinde stresli anlar yaşadı. Survivor’ın dün akşamki bölümünde hem ödül oyunu hem de Bil Bakalım oynandı. Peki Survivor’dan kim elendi?

Survivor’da kim elendi? 17 Haziran SMS sıralamasında haftanın birincisi kim oldu?

Dün parkurda ter döken yarışmacılar, hem ödül oyunu hem de Bil Bakalım için yarıştı. Kırmızı ve Mavi takımın birbiriyle yarıştığı oyunlarda her iki oyunu da kazanan takım Mavi takım oldu. Ada konseyinde ise stresli anlar yaşandı. Aleyna, Dora ve İsmail eleme potasında yer alırken, SMS sıralamasının açıklanması ise elenen yarışmacı da belli oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Eleme gününde yarışmacılar ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül kırmızı ve mavi takım yarışmacılarına taze olarak hazırlanmış dondurma çeşitleri ve nefis bir yemek ödülü olarak açıklandı.

Büyük ödülü kazanmak için yarışmacılar elinden gelen mücadeleyi verdi. Ayları geride bırakan Dominik Cumhuriyeti'nde yarışmacılar su kaydırağı ve atış engellerini aşmaya çalıştı. Oyuna iyi başlayan Kırmızı takım rakibine fark atarken 5-2 geride kalan Mavi takım, atışlarda başlangıca göre daha isabetli atışlar yaparak rakibinin önüne geçti ve mücadeleyi 10-8 kazandı.

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BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların hem stres attığı hem de ödül aldığı bil bakalım yarışması yine heyecan dolu anları ekranlara getirdi. Sunucu Murat Ceylan’ın sorduğu birbirinden değişik ve farklı sorulara en yakın cevapları vermeye çalışan yarışmacılar komik anlar yaşadı. Takımlar, Milli takımımızın renkleri olan Kırmızı ve Beyaz takım olarak mücadele verdi. Bil bakalım oyununda yarışmacılara futbol, coğrafya, genel kültür alanlarından sorular soruldu. Oyunda mavi takım rakibi kırmızı takıma göre daha fazla doğru yanıt vererek gecenin ödülünü kazandı.

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10-8 skorla bil bakalım’ı kazanan mavi takım THY’den istenilen bir yere çift kişilik bilet kazanma hakkını elde etti. Böylece mavi takım hem ödül hem de bil bakalım oyununun bu geceki galibi oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Dominik Cumhuriyeti'nde 6 aydır mücadele veren yarışmacılar artık son düzlüğe girdi. Büyük finale sayılı günler kala gecenin eleme konseyi toplandı. Haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar eksik olmadı. Dora, Aleyna ve İsmail'in eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alan isim Dora oldu. Survivor olma hayallerine veda eden Dora duygularını tutmakta güçlük çekti.

DORA

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Murat Ceylan Wish
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