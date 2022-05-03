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Survivor'da kim elendi? 3 Mayıs'ta Survivor kim gitti? Survivor All Star'da 3 Mayıs adaya kim veda etti?

03.05.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da yeni bir eleme heyecanı daha yaşanıyor. Ekranların sevilen programı Survivor All Star bayramda da izleyicisinin karşısına çıkıyor. Survivor All Star 2022'de finale doğru yaklaştıkça mücadele ve rekabet artmaya devam ediyor. Survivor All Star'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde adaya veda eden isim belli olacak. İşte Survivor All Star'da 3 Mayıs Salı akşamı adaya veda eden isim!

Survivor'da kim elendi? 3 Mayıs'ta Survivor kim gitti? Survivor All Star'da 3 Mayıs adaya kim veda etti?

Survivor All Star'da yeni bir eleme heyecanı daha yaşanacak. Survivor'a bu akşam bir isim daha adaya veda edecek. Haftanın 4. eleme adayının dün akşam belli olmasıyla birlikte, bu akşam konseyden çıkan kararla adaya veda eden yarışmacı belli olacak. Peki, 3 Mayıs Salı Survivor'dan kim gidecek, kim elenecek? İşte Survivor All Star eleme adayları ve adaya veda eden o isim...

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta Survivor All Star'da ilk eleme adayı Evrim Keklik olmuştu. Haftanın 2. eleme adayı Barış Murat Yağcı, 3. eleme adayı Ayşe Yüksel, 4. eleme adayı Sude Burcu oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2022'de bu hafta elenen isim, yayınlanacak yeni bölümde toplanan konseyin ardından belli olacak. Survivor'a veda eden isim ve detaylar haberimizde yer alacak...

KIRMIZI TAKIM

Adem
Sude
Gökhan
Sema
Anıl
Merve
Batuhan
Barış
Ayşe

MAVİ TAKIM

Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Parviz
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
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