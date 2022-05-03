Survivor'da kim elendi? 3 Mayıs'ta Survivor kim gitti? Survivor All Star'da 3 Mayıs adaya kim veda etti?

Survivor All Star'da yeni bir eleme heyecanı daha yaşanacak. Survivor'a bu akşam bir isim daha adaya veda edecek. Haftanın 4. eleme adayının dün akşam belli olmasıyla birlikte, bu akşam konseyden çıkan kararla adaya veda eden yarışmacı belli olacak. Peki, 3 Mayıs Salı Survivor'dan kim gidecek, kim elenecek? İşte Survivor All Star eleme adayları ve adaya veda eden o isim...
Bu hafta Survivor All Star'da ilk eleme adayı Evrim Keklik olmuştu. Haftanın 2. eleme adayı Barış Murat Yağcı, 3. eleme adayı Ayşe Yüksel, 4. eleme adayı Sude Burcu oldu.
Survivor All Star 2022'de bu hafta elenen isim, yayınlanacak yeni bölümde toplanan konseyin ardından belli olacak. Survivor'a veda eden isim ve detaylar haberimizde yer alacak...
Adem
Sude
Gökhan
Sema
Anıl
Merve
Batuhan
Barış
Ayşe
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Parviz
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa
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