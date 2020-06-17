Survivor'da kim elendi? Çeyrek finale kimler kaldı? İşte Survivor 16 Haziran Salı sms oy sıralaması ve elenen isim

Survivor 2020'de yeni dönemin başlayacağı ve 8 yarışmacının artık bireysel olarak mücadele edeceği çeyrek finaller öncesinde elenen son isim ada konseyinde belli oldu. Survivor'da bu haftaki sms oy sıralaması da açıklandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da son defa mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetmişti. Survivor konseyde ilk eleme adayı Ardahan olmuştu.

İkinci oyunu da kaybeden mavi takımda, Elif daha önce çeyrek finali garantilediği için oylamaya gerek kalmadı. 4 aday elemeye çıkacağı için Ardahan'ın yanı sıra Yasin, Evrim ve Sercan da elemeye kalan isimler oldu.



SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elemeye kalan Evrim, Yasin, Ardahan ve Sercan arasında geçtiğimiz günlerde sms oylaması yapıldı. Acun Ilıcalı, sms oylamasının sonucunu açıkladı ve en az oyu alan isim olan Ardahan Survivor'dan elendi.

SURVIVOR’DA ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor 2020'De çeyrek finale kalmayı garantileyen yarışmacılar belli oldu. İlk olarak geçen hafta yapılan sembol finalini kazanan Elif, Survivor’da çeyrek finale kalmayı başaran ilk yarışmacı olmuştu.