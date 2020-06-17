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Survivor'da kim elendi? Çeyrek finale kimler kaldı? İşte Survivor 16 Haziran Salı sms oy sıralaması ve elenen isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 00:07 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasında finale doğru gidildikçe heyecan artıyor. Survivor 2020'nin 16 Haziran Salı ekrana gelen son bölümünde ada konseyi heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın İstanbul'dan bağlandığı konseyde elemeye kalan 4 yarışmacının sms oy sonuçları açıklandı. Çeyrek final öncesinde adaya veda eden belli oldu. Kalan 8 yarışmacı ise bireysel oyunların yapılacağı çeyrek finale kaldı. Peki Survivor'dan kim elendi? İşte Survivor'dan elenen isim ve çeyrek finalistler.

Survivor'da kim elendi? Çeyrek finale kimler kaldı? İşte Survivor 16 Haziran Salı sms oy sıralaması ve elenen isim

Survivor 2020'de yeni dönemin başlayacağı ve 8 yarışmacının artık bireysel olarak mücadele edeceği çeyrek finaller öncesinde elenen son isim ada konseyinde belli oldu. Survivor'da bu haftaki sms oy sıralaması da açıklandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da son defa mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetmişti. Survivor konseyde ilk eleme adayı Ardahan olmuştu.

ardahan

İkinci oyunu da kaybeden mavi takımda, Elif daha önce çeyrek finali garantilediği için oylamaya gerek kalmadı. 4 aday elemeye çıkacağı için Ardahan'ın yanı sıra Yasin, Evrim ve Sercan da elemeye kalan isimler oldu.
mavitakım

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elemeye kalan Evrim, Yasin, Ardahan ve Sercan arasında geçtiğimiz günlerde sms oylaması yapıldı. Acun Ilıcalı, sms oylamasının sonucunu açıkladı ve en az oyu alan isim olan Ardahan Survivor'dan elendi.

ardahan2

SURVIVOR’DA ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor 2020'De çeyrek finale kalmayı garantileyen yarışmacılar belli oldu. İlk olarak geçen hafta yapılan sembol finalini kazanan Elif, Survivor’da çeyrek finale kalmayı başaran ilk yarışmacı olmuştu.

Son dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takımın yarışmacıları Berkan, Barış, Nisa ve Cemal Can, bu hafta elenmekten kurtuldular ve böylece çeyrek finale kalmış oldular. Son bölümde ise mavi takımdaki sms oylamasının sonuçlarına göre Yasin, Evrim, Sercan da çeyrek finale kaldı.

Böylece çeyrek finale kalan Elif, Cemal Can, Berkan, Barış, Nisa, Yasin, Evrim ve Sercan bundan sonra bireysel olarak mücadele edecek.


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