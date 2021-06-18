Survivor'da kim elendi? Final hayallerine veda etti! İşte 17 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacı

Haziran sonunda final yapacak olan Survivor 2021'de bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanan yarışmacılar, haftanın eleme adaylarını belirldi. Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise sms oylaması sonuçları açıklandı. Halk oylamasında en az oyu alan yarışmacı Survivor hayallerine veda etti.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de sezon finaline çok az bir zaman kaldı. Son altı yarışmacı arasında üç gün üst üste süren bireysel dokunulmazlık oyunlarında nefes kesen mücadeleler yaşandı. Elemenin yaşanacağı Survivor’da konsey öncesinde mavi takım ile kırmızı takım, ödül oyununda karşı karşıya geldi. Parkurda keskin nişancılıklarını konuşturan yarışmacılar arasında kıran kırana mücadeleler yaşandı.

Ödül oyununda parkurun finalinde yapılan atışlar heyecanlı ve keyifli anlar yaşattı. Oyuna iyi başlayan kırmızı takım oldu ve beş sayıyı alarak ödülün tadımını yapma hakkını kazandı. 5-2 geriden gelen mavi takım ise üst üste aldığı sayıları ile kırmızı takımı yakaladı ve 9-7 öne geçti.



Devamında alınan karşılıklı sayılar oyunu kazanan takımı belirledi. Mavi takım, 10-8 skorla ödül oyununu kazandı. Ödülü kazanan mavi takım yarışmacıları yemek ve dondurma yedi.