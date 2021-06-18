Survivor'da kim elendi? Final hayallerine veda etti! İşte 17 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacı

Haziran sonunda final yapacak olan Survivor 2021'de bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanan yarışmacılar, haftanın eleme adaylarını belirldi. Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise sms oylaması sonuçları açıklandı. Halk oylamasında en az oyu alan yarışmacı Survivor hayallerine veda etti.
Survivor 2021’de sezon finaline çok az bir zaman kaldı. Son altı yarışmacı arasında üç gün üst üste süren bireysel dokunulmazlık oyunlarında nefes kesen mücadeleler yaşandı. Elemenin yaşanacağı Survivor’da konsey öncesinde mavi takım ile kırmızı takım, ödül oyununda karşı karşıya geldi. Parkurda keskin nişancılıklarını konuşturan yarışmacılar arasında kıran kırana mücadeleler yaşandı.
Ödül oyununda parkurun finalinde yapılan atışlar heyecanlı ve keyifli anlar yaşattı. Oyuna iyi başlayan kırmızı takım oldu ve beş sayıyı alarak ödülün tadımını yapma hakkını kazandı. 5-2 geriden gelen mavi takım ise üst üste aldığı sayıları ile kırmızı takımı yakaladı ve 9-7 öne geçti.
Devamında alınan karşılıklı sayılar oyunu kazanan takımı belirledi. Mavi takım, 10-8 skorla ödül oyununu kazandı. Ödülü kazanan mavi takım yarışmacıları yemek ve dondurma yedi.
Survivor Türkiye’de bu hafta üç bireysel dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail Balaban, ilk eleme adayını Dora olarak belirledi.
Oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise kazanan isim Poyraz oldu. Poyraz eleme potasına Aleyna’nın ismini yazdırdı.
Bu haftanın son dokunulmazlık oyununda ise kazanan Ayşe ise haftanın üçüncü eleme adayı olarak İsmail Balaban'ın ismini söyledi.
Survivor'da elemeye kalan Ayşe, Aleyna ve Dora için sms oylaması yapıldı.
Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan Ayşe Yüksel, Aleyna Kalaycıoğlu ve Uğurtan Dora arasında sms oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.
Oylama sonuçlarına göre Survivor'dan elenen yarışmacı Uğurtan Dora oldu.
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