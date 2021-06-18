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Survivor'da kim elendi? Final hayallerine veda etti! İşte 17 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacı

18.06.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 17 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da son 6'ya kalan Aleyna, Dora, İsmail, Poyraz, Ayşe ve Berkay, bireysel dokunulmazlık oyunlarında karşı karşıya geldi. Bu oyunları kazanan yarışmacılar elemeye kalan isimleri seçti. Survivor'dan elenen yarışmacı ise sms oylaması sonuçlarına göre belli oldu. Peki Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor 2021'den kim elendi?

Survivor'da kim elendi? Final hayallerine veda etti! İşte 17 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacı

Haziran sonunda final yapacak olan Survivor 2021'de bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanan yarışmacılar, haftanın eleme adaylarını belirldi. Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise sms oylaması sonuçları açıklandı. Halk oylamasında en az oyu alan yarışmacı Survivor hayallerine veda etti.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de sezon finaline çok az bir zaman kaldı. Son altı yarışmacı arasında üç gün üst üste süren bireysel dokunulmazlık oyunlarında nefes kesen mücadeleler yaşandı. Elemenin yaşanacağı Survivor’da konsey öncesinde mavi takım ile kırmızı takım, ödül oyununda karşı karşıya geldi. Parkurda keskin nişancılıklarını konuşturan yarışmacılar arasında kıran kırana mücadeleler yaşandı.

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Ödül oyununda parkurun finalinde yapılan atışlar heyecanlı ve keyifli anlar yaşattı. Oyuna iyi başlayan kırmızı takım oldu ve beş sayıyı alarak ödülün tadımını yapma hakkını kazandı. 5-2 geriden gelen mavi takım ise üst üste aldığı sayıları ile kırmızı takımı yakaladı ve 9-7 öne geçti.

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Devamında alınan karşılıklı sayılar oyunu kazanan takımı belirledi. Mavi takım, 10-8 skorla ödül oyununu kazandı. Ödülü kazanan mavi takım yarışmacıları yemek ve dondurma yedi.

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SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor Türkiye’de bu hafta üç bireysel dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail Balaban, ilk eleme adayını Dora olarak belirledi.

dora
Oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda ise kazanan isim Poyraz oldu. Poyraz eleme potasına Aleyna’nın ismini yazdırdı.
mavi
Bu haftanın son dokunulmazlık oyununda ise kazanan Ayşe ise haftanın üçüncü eleme adayı olarak İsmail Balaban'ın ismini söyledi.
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SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elemeye kalan Ayşe, Aleyna ve Dora için sms oylaması yapıldı.

kırmızı

Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan Ayşe Yüksel, Aleyna Kalaycıoğlu ve Uğurtan Dora arasında sms oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

mavi
Oylama sonuçlarına göre Survivor'dan elenen yarışmacı Uğurtan Dora oldu.

DORA


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survivor
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