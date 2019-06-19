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Survivor'da kim elendi? Finale günler kala veda etti!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 19.06.2019 00:51 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının 98. son bölümünde hem eleme konseyi, hem de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Acun llıcalı, Survivor'da artık hızlandırılmış elemelerin başladığını açıklamıştı. Survivor'daki ada konseyinde bu hafta üç Yunan yarışmacı elemeye kalmıştı. Peki Survivor'da kim elendi? Afroditi, Nikos ve Kyriakos arasından hangi isim adaya veda etti. İşte Survivor 18 Haziran Salı eleme sonuçları ve son bölümde yaşananlar.

Survivor'da kim elendi? Finale günler kala veda etti!

Survivor'da geçen hafta iki dokunulmazlık oyununu kaybeden beyaz takım eleme adayını belirlemek için geçtiğimiz günlerde ada konseyine gitmişti.

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın doksan altıncı bölümünde ada konseyi toplandı. Beyaz takım yarışmacıları eleme adaylarını oylamayla belirledi. Bu hafta beyaz takımda Yunan yarışmacılar Afroditi, Nikos ve Kyriakos elemeye kalan isimler oldu. Yunanistan'da daha önce toplu yapılan sms oylamasının sonuçlarına göre, bu üç isim arasından en az oyu alan Kyriakos Survivor'dan elenen isim oldu.

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