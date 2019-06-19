Survivor'da kim elendi? Finale günler kala veda etti!

Survivor'da geçen hafta iki dokunulmazlık oyununu kaybeden beyaz takım eleme adayını belirlemek için geçtiğimiz günlerde ada konseyine gitmişti.

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın doksan altıncı bölümünde ada konseyi toplandı. Beyaz takım yarışmacıları eleme adaylarını oylamayla belirledi. Bu hafta beyaz takımda Yunan yarışmacılar Afroditi, Nikos ve Kyriakos elemeye kalan isimler oldu. Yunanistan'da daha önce toplu yapılan sms oylamasının sonuçlarına göre, bu üç isim arasından en az oyu alan Kyriakos Survivor'dan elenen isim oldu.





