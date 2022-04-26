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Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 26 Nisan Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

26.04.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Survivor'ın 26 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan isimler Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe oldu. Survivor'da sms oylaması sonuçlarına göre, en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti. Peki Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star'dan elenen yarışmacı...

Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 26 Nisan Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

Survivor All Star'ın 26 Nisan Salı günü yayınlanan son bölümünde Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe için eleme heyecanı yaşandı. TV 8'in merakla takip edilen yarışmasında halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

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HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda ismi en çok yazılan yarışmacı olan Gökhan eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitmişti.
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Haftanın 2. dokunulmazlığını kaybeden mavi takımdaki oylamada ise Evrim eleme adayı olmuştu. Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise Barış Murat Yağcı yokluk adasına gitmişti.

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Survivor son bölümde dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda oylama yapıldı. Adı en fazla yazılan yarışmacı olan Ayşe haftanın 4. eleme adayı oldu ve 24 saat yalnız kalacağı yokluk adasına gitti.

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OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe için sms oylaması yapıldı.

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Oylama sonuçlarına göre Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Evrim Keklik
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