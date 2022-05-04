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Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 3 Mayıs Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

04.05.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Survivor'ın 3 Mayıs Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan isimler Evrim, Barış, Sude ve Ayşe oldu. Survivor'da sms oylaması sonuçlarına göre, en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti. Survivor macerasına nokta koyan yarışmacı, "Çok hayırlısı oldu, bunu bekliyordum çünkü ben çok büyük bir hata yaptım" dedi. Peki Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star'dan elenen yarışmacı...

Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 3 Mayıs Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

Survivor All Star'ın 3 Mayıs Salı günü yayınlanan son bölümünde Evrim, Barış, Ayşe ve Sude için eleme heyecanı yaşandı. TV 8'in merakla takip edilen yarışmasında halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden gönüller takımındaki oylamada adı en fazla yazılan Evrim haftanın ilk eleme adayı olmuş ve yokluk adasına gitmişti.

survivor evrim

Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımındaki oylamada ise Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak seçilmişti.

barış
Haftanın üçüncü dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımında ise Ayşe üçüncü eleme adayı olmuştu.

ünlüler
Survivor'da son eleme adayı ise Sude oldu.

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OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da bu hafta elemeye kalan Sude, Evrim, Barış ve Ayşe için sms oylaması yapıldı.

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Oylama sonuçlarına göre Sude, Evrim, Barış ve Ayşe arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

barış murat yağcı
Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı Barış Murat Yağcı oldu.

"POTALARDAN ÇIKMAK BENİ ÜZÜYORDU"

Elenmesinin ardından konuşan Barış, "Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi. Bence çok hayırlısı oldu, bir hata yaptım ve diğer Survivor yarışmaları için örnek olsun. İki takımda da hakkım kaldıysa kusura bakmasınlar. Performans olarak gerçek Barış'ı gösteremediğim için zaten potalardan çıkmak beni üzüyordu. Fazla bir şey yapamayıp var olmaya çalışmak bir yere kadar. 3'de 3'üm bile yoktu, kendime yakıştıramadığım bir durum" dedi.

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Survivor 3 Mayıs'ta kim elendi?Survivor 3 Mayıs'ta kim elendi?
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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı
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