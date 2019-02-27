Survivor'da kim elendi? Rekor sayıda oy geldi! İşte Survivor 2019'da 26 Şubat Salı elenen isim!

Survivor 2019'un son bölümünde hem eleme heyecanı hem de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda Survivor'ın dikkat çeken isimlerinden olan Sabriye Şengül'ün de Türk takımıyla ilk defa yarıştığı Survivor'ın son bölümünde, elenen isim de belli oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımında üç erkek yarışmacı eleme adayı olarak sms oylamasına kaldı. Ada konseyindeki oylamada ilk aday olarak Atakan'ın ismi yazıldı. Bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacılar ise Kaan ve Bora'nın adını söyledi. Böylece Atakan, Kaan ve Bora eleme adayı olarak sms oylamasına kaldı. Bu üç yarışmacı arasında en az oyu alarak elenen isim ise Kaan oldu.

Elendikten sonra konuşan Azim Kaan Güvenilir, 'Kendi performansımı gösteremeden elenmek çok üzücü. Bir iki hafta daha kalabilseydim kendimi daha iyi anlatabilecektim. Ada hayatına daha yeni alışmaya başlamıştım' dedi.

ACUN ILICALI 'SON YILLARIN REKORU'

Acun Ilıcalı bu hafta sms oylamasına çok yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Son oylamadaki sayının, geçtiğimiz yıllarda aynı haftada kullanılan oy sayılarını geride bıraktığını söyleyen Ilıcalı, 'Nasıl bir pota olduysa sadece ben değil herkes şaşırmış' dedi.