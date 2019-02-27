Survivor'da kim elendi? Rekor sayıda oy geldi! İşte Survivor 2019'da 26 Şubat Salı elenen isim!

Survivor 2019'un son bölümünde hem eleme heyecanı hem de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda Survivor'ın dikkat çeken isimlerinden olan Sabriye Şengül'ün de Türk takımıyla ilk defa yarıştığı Survivor'ın son bölümünde, elenen isim de belli oldu.
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımında üç erkek yarışmacı eleme adayı olarak sms oylamasına kaldı. Ada konseyindeki oylamada ilk aday olarak Atakan'ın ismi yazıldı. Bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacılar ise Kaan ve Bora'nın adını söyledi. Böylece Atakan, Kaan ve Bora eleme adayı olarak sms oylamasına kaldı. Bu üç yarışmacı arasında en az oyu alarak elenen isim ise Kaan oldu.
Elendikten sonra konuşan Azim Kaan Güvenilir, 'Kendi performansımı gösteremeden elenmek çok üzücü. Bir iki hafta daha kalabilseydim kendimi daha iyi anlatabilecektim. Ada hayatına daha yeni alışmaya başlamıştım' dedi.
ACUN ILICALI 'SON YILLARIN REKORU'
Acun Ilıcalı bu hafta sms oylamasına çok yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Son oylamadaki sayının, geçtiğimiz yıllarda aynı haftada kullanılan oy sayılarını geride bıraktığını söyleyen Ilıcalı, 'Nasıl bir pota olduysa sadece ben değil herkes şaşırmış' dedi.
SURVIVOR'DAN ELENEN KAAN KİMDİR?
Evleneceksen Gel isimli evlilik programında aylarca ekranlarda yer alan Kaan, 2017 yılında yarışma sonucunda nişanlandığı Solmaz Çiros ile birlikte TV8 ekranlarında yayınlanan olan Aşk-ı Roman isimli dizide başrolde oynadı.
Azim Kaan Güvenilir 1990 doğumludur. Anne ve babası ayrıdır, 9 kardeşi vardır.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan'da Pazar akşamı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf 10-7'lik skorla Yunan takımı oldu. İlk dokunulmazlık oyununu Türk takımı kazandığı için takımlar dokunulmazlık finalinde karşı karşıya geldi.
Finalde karşı karşıya gelen Türk ve Yunan takımları arasındaki mücadeleyi Yunan takımı 3-0 kazanarak bu haftaki dokunulmazlığın sahibi oldu.
TÜRK TAKIMINDA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor Türkiye Yunanistan'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımı eleme adaylarını belirledi. Survivor ada konseyinde yapılan oylamanın ardından bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isimler de eleme adaylarını belirledi.
Kızlarda bireysel dokunulmazlık sembolünü Ecem kazanırken, erkeklerde ise Okay bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isim oldu.
Türk takımında yapılan oylama ile ilk eleme adayı Atakan oldu. İkinci ve üçüncü eleme adaylarını ise bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isimler belirledi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isimlerden Ecem, Kaan'ın ismini verirken, Okay ise Bora'nın ismini söyledi.
ELEME ADAYLARI NELER SÖYLEDİ?
Survivor ada konseyinde Atakan, Kaan ve Bora eleme adayları olarak SMS oylamasına kaldı. Eleme adayları oylama öncesinde duygularını açıkladı. Peki, Atakan oylamaya kalması ile ilgili ne dedi? Atakan'ın konuşmasından sonra sırasıyla Kaan ve Bora da söz aldı.
ATAKAN: 'TÜRK HALKIKIN HAKKANİYETİNE GÜVENİYORUM'
Atakan yapılan gizli oylama sonucu çıkan ilk isim oldu. Arkadaşlarının eleme için adını yazdığı Atakan, “Survivor’a büyük hayallerim için geldim. Ailemi temsil etmeye geldim. Takımıma en güçlü şekilde katkı sağlayabilmek için buradayım. Takım arkadaşlarım bana cephe almış durumda. 4. Haftaya geldik nedeni belli olmayan şekilde potaya yazılıyorum. Kaderimde burda gitmek varsa kalırım. Kalmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Türk halkının hakkaniyetine güveniyorum.” dedi.
ELEME ADAYI KAAN NELER SÖYLEDİ?
Kaan oylamaya girdikten sonra ilk sözleri şunlar oldu:
“Buraya gelirken aileme sevdiklerime söz verdim. Bazen problemlerimiz oluyor ama biz bunları zaman zaman yaşıyoruz. Ecem’in benim ismimi söyleyeceğini biliyordum. Hikmetle daha önceden problemimiz olmuştu. Ecem kendini bizden üstün görüyor. Türk halkının adaletine güveniyorum.”
BORA: 'BUNU BEKLİYORDUM'
Eleme adayı olan Bora ise, 'Bunu bekliyordum. Okay’a sözüm olacak. Tutarsız bir davranış gösterdi. Benim ismimi hiç geçirmedi; bu adada ben 3 kişiyle problem yaşadım bunlardan en saygılıları Atakan’dı. Burada da tutarsızlık var. Bekliyorduk. Beklediğim için bu beni hiç üzmedi. Herkes gibi benim de hayallerim var.” ifadelerini kullandı.
Survivor 24 şubat ada konseyi sosyal medyada da en çok aratılan konular arasına girdi.
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