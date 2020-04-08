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Survivor'da kim elendi? Sms oylamasına kadın yarışmacılar damga vurdu! İşte 7 Nisan Salı Survivor'dan elenen isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 00:20 | Son Güncelleme

Survivor'ın 7 Nisan Salı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2020 bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından bir kişi yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı ise sms oylamasında çıkan sonuçların Survivor'da bir ilk olduğunu açıkladı ve "10 yıldır böylesini görmedim" dedi. Peki Survivor'da kim elendi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve elenen yarışmacı.

Survivor'da kim elendi? Sms oylamasına kadın yarışmacılar damga vurdu! İşte 7 Nisan Salı Survivor'dan elenen isim

Survivor'ın son bölümünde ada konseyinde bir isim yarışmaya veda etti. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylamaya gitmiş ve eleme adayları Ezgi ve Parviz Abdullayev olmuştu. Survivor'daki son sms oylaması ise yarışmadaki tüm dengeleri değiştirdi.

SURVIVOR'DA EN YÜKSEK OYU KİMLER ALDI?

Survivor'da bu hafta sms oylamasında ünlüler takımında en fazla oy alan iki yarışmacı Aycan ve Ezgi oldu. Survivor tarihinde sms oylamalarında ilk defa kadın yarışmacıların en yüksek oyları aldığına işaret eden Acun Ilıcalı ise, "10 yıldan fazladır Survivor sunuyorum ve ilk defa iki kadının birinci ve ikinci olduğunu gördüm. Bu bir ilk Survivor'da ilk defa yaşıyoruz. İnanın şaşkınım ve çok mutluyum. Seyirciler daha önce bir çok kez erkek yarışmacıları zirveye taşıdı. Şu anda ilk defa kadın yarışmacılarımız ilk ikiye girmiş durumda. Sürprizlerin ve ilklerin olduğu bir konsey oldu" dedi.

ezgi-aycan

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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta ünlüler takımından Ezgi ve Parviz Abdullayev olmuştu. Sms oylamasında ünlüler takımında en fazla oy alan iki yarışmacı Aycan ve Ezgi oldu. Böylece Ezgi'nin adaylığı düştü ve ilk etapta tek eleme adayı olarak Parviz Abdullayev kaldı.

ezgi

Survivor'da en yüksek oy alan yarışmacılar ise Ezgi ve Aycan oldu. İlk olarak Aycan, Mert'in ismini açıklarken, Ezgi ise üçüncü aday olarak Ersin'i söyledi. Böylece Survivor'da bu hafta Ersin, Mert ve Parviz eleme adayları oldu.

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SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİM ELENDİ?

Survivor'da elemeye kalan Ersin, Mert ve Parviz Abdullayev arasında sms oylamasında en az oyu alan yarışmacı olan Parviz bu hafta Survivor'dan elenen isim oldu.

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