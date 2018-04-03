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Survivor'da kim elendi? Survivor 2018 son All Star Gönüllüler elemesinde kim gitti?

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 00:31 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de takımların yeniden oluşturulacağı yeni format öncesindeki son All Star Gönüllüler bölümünde adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Son Survivor All Star Gönüllüler dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler'den Nevin Yanıt, Yağmur ve Birsen eleme adayı olmuştu. Survivor'ın son bölümünde kim elendi?

Survivor'da kim elendi? Survivor 2018 son All Star Gönüllüler elemesinde kim gitti?

Survivor 2018'in 1 Nisan Pazartesi yayınlanan son bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımları son defa ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Sulu parkurda oynanan ve köfte ödüllü oyunu Gönüllüler takımı 10-8'lik skorla kazanmayı başardı. Oyun öncesinde takımlarından ayrılacakları için All Star yarışmacılarında büyük bir hüzün hakimdi. Oyun sonrasında ise elenecek adayın belli olacağı konseye geçildi.

Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında oylamada adı en fazla yazılan isim Nevin Yanıt olmuştu.Bireysel dokunulmazlık sembolü sahibi Cumali ise, ikinci aday olarak Birsen'in adını söyledi. En iyi performansa sahip yarışmacı Anıl da son eleme adayı olarak Yağmur'un ismi verdi. Böylece Gönüllüler'de Nevin Yanıt, Birsen ve Yağmur eleme adayları olarak sms oylamasına kalmıştı. Bu 3 aday içinde sms oylamasında en az oyu alan isim olan Nevin Yanıt Survivor'a veda etti. Yarışmanın iddialı isimlerinden olan milli atlet Nevin Yanıt'ın Survivor macerası ise kısa sürmüş oldu.

ALL STAR TAKIMINDA DUYGUSAL ANLAR
All Star takımı'nda takımların değişecek olması yarışmacıları gözyaşlarına boğdu.All Star takımı yarışmacılarının konseyde açıklanan takım değişikliği sonrası üzüntüsü devam ediyor.Sema Aydemir, 'onların ego savaşı varsa bizim günahımız ne?' diyerek tepkisini dile getirdi.

SURVIVOR'DAN ELENEN NEVİN YANIT KİMDİR?
16 Şubat 1986 yılında dünyaya gelmiş Türk atlet. Nevin Yanıt, kariyerine 2006 yılında başladı. Kısa mesafe koşan Nevin Yanıt, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde mücadele etti. 2006 Türkiye Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre ve 100 metre engellide altın madalya kazandı. Avrupa şampiyonu İspanyol Gloria Alozie'yi de geçerek altın madalyanın sahibi oldu; böylece Esen Kızıldağ'a ait 100 metre bayanlar engelli yarışı Türkiye rekorunu kırarak eline geçirdi ve 100 metre engelli mesafesini 13 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet oldu.

nevin

60 metre engelli ve 100 metre koşularında da başarılı olan Yanıt'ın asıl başarılı olduğu branş 100 metre engelli yarışlarıdır. 2010 Avrupa Takımlar Birinci Lig Atletizm Şampiyonası'ndaki 100 metre engelli koşusunda 12.74 saniyelik derecesiyle kendine ait rekoru kırarak, dünya şampiyonu İrlandalı Derval Orourke'un önünde şampiyon oldu. 2012 Londra Olimpiyatları'nda Türkiye rekoru kırarak ikinci oldu. Yanıt, 100 metre engelli final koşusunda yine 12.58 saniyelik derecesiyle 5. oldu. Fakat aldığı doping cezası nedeniyle bu dereceleri iptal edildi.

BATUHAN SON DEFA ADAYA GELDİ
Acun Ilıcalı, Batuhan'ın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda ettiğini açıklamıştı. Survivor 2018'e kendi isteğiyle devam etmeme kararı alan Batuhan adaya gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyunu sonrası Survivor'ın erkek yarışmacıları sembol oyununa çıktılar. Finalde Hilmi Cem ile Ümit Karan yarıştı. Ümit Karan'ın talihsiz bir sakatlık yaşadığı oyunun sonunda sembol oyununu kazanan Hilmi Cem oldu. Kadınlarda sembol oyununda ise finalde Nagihan ile Birsen karşılaştı. Mücadelenin kazananı ise Nagihan oldu.

ALL STAR'DA CUMALİ TEPKİSİ
Ödül oyunu sonrası Cumali Akgül, seremonide All Star takımının birlik mesajlarına cevap vermesiyle ortalık bir anda gerildi. Ümit Karan Cumali'ye, ' 'Baştan bir olacaktınız. Sorun orada' diyerek tepkisini gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 Nevin Yanıt

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