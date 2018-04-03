Survivor'da kim elendi? Survivor 2018 son All Star Gönüllüler elemesinde kim gitti?

Survivor 2018'in 1 Nisan Pazartesi yayınlanan son bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımları son defa ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Sulu parkurda oynanan ve köfte ödüllü oyunu Gönüllüler takımı 10-8'lik skorla kazanmayı başardı. Oyun öncesinde takımlarından ayrılacakları için All Star yarışmacılarında büyük bir hüzün hakimdi. Oyun sonrasında ise elenecek adayın belli olacağı konseye geçildi.

Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında oylamada adı en fazla yazılan isim Nevin Yanıt olmuştu.Bireysel dokunulmazlık sembolü sahibi Cumali ise, ikinci aday olarak Birsen'in adını söyledi. En iyi performansa sahip yarışmacı Anıl da son eleme adayı olarak Yağmur'un ismi verdi. Böylece Gönüllüler'de Nevin Yanıt, Birsen ve Yağmur eleme adayları olarak sms oylamasına kalmıştı. Bu 3 aday içinde sms oylamasında en az oyu alan isim olan Nevin Yanıt Survivor'a veda etti. Yarışmanın iddialı isimlerinden olan milli atlet Nevin Yanıt'ın Survivor macerası ise kısa sürmüş oldu.