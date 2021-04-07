Survivor iletişim ödülü oyununu kim kazandı? 6 Nisan Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor 2021'ün 6 Nisan'daki son bölümünde yine heyecan dolu iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Sevdiklerinden üç aydır fazla zamandır uzak kalan yarışmacılar, onlarla iletişim kurabilmek için müthiş bir mücadele verdi. Oyunda sakatlığı süren Poyraz yer almadı. Eşitlik açısından Ünlüler Doğan'ı dışarıda bıraktı.

İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor son bölümdeki iletişim ödülü oyunu yağmur altında gerçekleşti. İletişim oyununda avantajı kazanan takım gönüllüler oldu.

Her iki takımın yarışmacıları, iletişim ödülü için parkurda müthiş bir mücadele verdi. Oyun sırasında Çağrı kötü bir şekilde düşerek herkesi korkuttu. Fakat oyuna devam edebileceğini ve iyi olduğunu söyledi. Sonrasında oyun kaldığı yerden devam etti. Çağrı, geriden gelmesine rağmen sayıyı aldı ve skoru 8-8 yaptı.

Bundan dolayı iki takım, en iyi kadın ve erkek yarışmacılarını belirledi. Ünlülerden Merve - Çağrı, gönüllüler takımı Berkay - Aleyna Kalaycıoğlu en iyiler karşılaşmasına çıktı. Son iki karşılaşmayı kazanan gönüllüler, 10-8 skorla iletişim oyununu kazandı.



Survivor'da iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımı yarışmacıları, sevdiklerinden gelen mektupları okuma şansı buldu. Yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

