Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 9 Mart Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de ünlüler kazanmayı başarmıştı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla ilk üç aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise sms birincisi olan yarışmacı 4. eleme adayını belirledi.

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetmişti. Bu yüzden iki ada konseyinde üç eleme adayı çıkardılar. Gönüllülerde halk oylamasında sms birincisi ise Ayşe oldu. Ayşe son eleme adayını da belirledi.



SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'daki ilk ada konseyinde Öykü Uysal ile Hanzade’nin isimleri aynı sayıda yazılınca ikisi de potaya girmişti. İkinci ada konseyinde ise ismi en çok yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın 3. eleme adayı oldu. Halk oylamasına göre gönüllüler takımı SMS birincisi Ayşe oldu.

Ve Ayşe, 4. eleme adayı olarak Dora'yı söyledi.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu hafta elemeye kalan Öykü Uysal, Hanzade, Dora ve Aleyna Çalışkan arasında sms oylamasında en az oyu alan yarışmacı elendi. Acun Ilıcalı, Survivor'dan elenen yarışmacının Öykü Uysal olduğunu açıkladı.





