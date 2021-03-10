Survivor'da Murat Ceylan'la kavga eden Çağrı Atakan ne ceza aldı? Acun Ilıcalı'dan şok karar! Çağrı Atakan Survivor'dan ayrılacak mı?

Survivor 2021'in 9 Mart Salı ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu kazanan gönüllüler sevinç gösterisinde bulundu. Bu durum ünlüler tarafından tepkiyle karşılandı. Gonca'nın 'Yeter artık şarkı söylüyoruz' demesi üzerine ipler iyice gerildi. Daha sonra Steven ve Çağrı arasında kavga çıktı.



Yarışmada Steven ile kavga eden ve üzerine yürümeye çalışan Çağrı'yı takım arkadaşları zor engelledi.

MURAT CEYLAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Ortamı sakinleştirmek için araya giren Murat Ceylan'a Çağrı'nın sert tepkisi ise oldu.



Murat Ceylan'ın "Çağrı yeter" uyarına Çağrı, "Sana ne ne yeter?" diye bağırdı.



Çağrı'nın kendisine yaptığı hareketlere sinirlenen sunucu Murat Ceylan da ona doğru yürüdü ve kendisini uyardı.

"YARIŞMAYI BIRAKIYORUM"

Ancak hızını alamayan Çağrı "Bu yarışmayı bırakıyorum. Murat Ceylan sen de gel" diye bağırdı ve parkur alanını koşarak terk etti.



Acun Ilıcalı ise yaşanan bu olayın ardından ada konseyinde Çağrı Atakan'ı sert sözlerle uyardı.



ACUN'DAN ÇAĞRI'YA SERT SÖZLER!

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada "Bir değil, iki değil şu anda senin böyle kontrolü kaybettiğin olay sayısı. Aşırı büyük büyük hareketler. Sürekli olarak süper gerginlik şimdiye kadar bunları yaşadık seninle. Seni klasik kargaşa ve olay çıkarma olayının dışında benim için bu prodüksiyondaki herkes ben demek.Senin oyunda yaptığın bizim sunucumuz Murat Ceylan'a karşı hareketler bana yapılmış sayıyorum. Murat bir anda senin garip tavırlarınla karşılaşıyor. Tek bir şeye dikkat ederim, kimsenin hakkını yemeyelim" dedi.