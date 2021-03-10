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Survivor'da Murat Ceylan'la kavga eden Çağrı Atakan ne ceza aldı? Acun Ilıcalı'dan şok karar! Çağrı Atakan Survivor'dan ayrılacak mı?

10.03.2021 01:25 | Son Güncelleme:
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Survivor'da Murat Ceylan'la kavga eden Çağrı Atakan ne ceza aldı? Acun Ilıcalı'dan şok karar! Çağrı Atakan Survivor'dan ayrılacak mı?

Survivor 2021'de ödül oyunu sırasında Çağrı Atakan önce Steven'la kavga etti, ardından ise kendisini uyaran sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü. Survivor'daki şoke eden kavganın ardından konseyde ise Acun Ilıcalı, Çağrı Atakan'ı sert sözlerle uyardı ve aldığı cezayı açıkladı. Acun, Çağrı'nın diskalifiye olmadığını ancak yarışmayı şu anda bırakırsa mutlu olacağını söyledi. Gözyaşlarına boğulan Çağrı ise Survivor'dan devam edip etmeme kararı için bir hafta süre istedi.

Survivor 2021'in 9 Mart Salı ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu kazanan gönüllüler sevinç gösterisinde bulundu. Bu durum ünlüler tarafından tepkiyle karşılandı. Gonca'nın 'Yeter artık şarkı söylüyoruz' demesi üzerine ipler iyice gerildi. Daha sonra Steven ve Çağrı arasında kavga çıktı.
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Yarışmada Steven ile kavga eden ve üzerine yürümeye çalışan Çağrı'yı takım arkadaşları zor engelledi.

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MURAT CEYLAN'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Ortamı sakinleştirmek için araya giren Murat Ceylan'a Çağrı'nın sert tepkisi ise oldu.
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Murat Ceylan'ın "Çağrı yeter" uyarına Çağrı, "Sana ne ne yeter?" diye bağırdı.
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Çağrı'nın kendisine yaptığı hareketlere sinirlenen sunucu Murat Ceylan da ona doğru yürüdü ve kendisini uyardı.

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"YARIŞMAYI BIRAKIYORUM"

Ancak hızını alamayan Çağrı "Bu yarışmayı bırakıyorum. Murat Ceylan sen de gel" diye bağırdı ve parkur alanını koşarak terk etti.
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Acun Ilıcalı ise yaşanan bu olayın ardından ada konseyinde Çağrı Atakan'ı sert sözlerle uyardı.
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ACUN'DAN ÇAĞRI'YA SERT SÖZLER!

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada "Bir değil, iki değil şu anda senin böyle kontrolü kaybettiğin olay sayısı. Aşırı büyük büyük hareketler. Sürekli olarak süper gerginlik şimdiye kadar bunları yaşadık seninle. Seni klasik kargaşa ve olay çıkarma olayının dışında benim için bu prodüksiyondaki herkes ben demek.Senin oyunda yaptığın bizim sunucumuz Murat Ceylan'a karşı hareketler bana yapılmış sayıyorum. Murat bir anda senin garip tavırlarınla karşılaşıyor. Tek bir şeye dikkat ederim, kimsenin hakkını yemeyelim" dedi.

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"YARIŞMAYI BIRAKIRSAN MUTLU OLURUM"

Çağrı'ya Survivor tarihinde en büyük ödül cezasını veren Acun Ilıcalı "Sana net olarak söylememe gerekiyorsa, yaptığın hareketi kabul etmiyoruz. Benim açımdan kabul edilebilir gibi değil. Sana yapacağımız yaptırımı söylüyorum. Bizim bu konuyla ilgili kararımız şöyle: sen bundan sonraki 5 ödülden yararlanmayacaksın. Kafanda şunu da değerlendirmeni istiyorum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem ama şu anda yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum" dedi.

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"ARKADAŞIMA YAPILAN BU HAREKETİ..."

Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasından sonra konseyde büyük sessizlik oldu. Çağrı ise gözyaşlarını tutamadı. 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum' diyen Acun Ilıcalı kararı Çağrı'ya bıraktı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULAN ÇAĞRI BİR HAFTA SÜRE İSTEDİ

Çağrı ise 'Ben bunun cevabını sonra versem olur mu Acun ağabey' dedi ve Acun Ilıcalı'dan bir hafta süre istedi. Çağrı Atakan, yarışmaya dair kesin kararını önümüzdeki hafta konseyde açıklayacak.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Murat Ceylan Wish Çağrı Atakan
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