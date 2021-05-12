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Survivor'da kim elendi? Survivor elenen isim belli oldu!

Seo Editör-4 Seo Editör-4
12.05.2021 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu akşamın elenen yarışmacısı belli oldu. Ada konseyinde sms birincilerinin belirledikleri isimle erkek potasında 4 isim yer aldı. SMS oylaması sonucunda en düşük oyu alan isim ise adaya veda eden kişi oldu. İşte, ayrıntılar...

Survivor'da kim elendi? Survivor elenen isim belli oldu!

Survivor ada konseyinde elenen isim belli oldu. Survivor'da kim elendi? sorusuna yanıt aranırken kırmızı ve mavi takımların ilk eleme adayları Batuhan ve Poyraz olmuştu. Peki, erkek potasının yaşandığı ada konseyinde elenen yarışmacı kim oldu? İşte, Survivor'a veda eden o isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor ada konseyinde bu akşam Dokunulmazlık mücadelesinin 1-1 bittiği haftada ilk eleme adayları Batuhan ve Poyraz olmuştu. Poyraz'ın SMS birincisi olması ile Mavi takımın eleme adayı düşerken, Kırmızı takımın SMS birincisi Berkay oldu. Berkay ise elenmek üzere İsmail Balaban'ın adını verdi. Erkek potasının yaşandığı eleme konseyinde ise elenen isim Kırmızı takım yarışmacılarından Sergen oldu.

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

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Survivor Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 Balıkesir doğumlu. Aslen Ayvalıklı olan Survivor Sergen, İstinye Anadolu Lisesi mezunu. Tam bir spor düşkün olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bildiğini ifade eden Sergen Bayar, Survivor'da en çok yemek yemeyi özleyeceğini söyledi.


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TV8 survivor Acun Ilıcalı
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