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Survivor'da kim şampiyon oldu? Survivor All Star 2022'de Adem mi Nisa mı şampiyon oldu?

30.06.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yokluk adası, sürgün adası, ortak engellerle zorlu geçen Survivor All Star 2022'nin iki finalisti Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşı oldu. Sezon boyu programı sıkı takip eden Survivor seyircileri 30 Haziran akşamında nefeslerini tuttu. Gecenin sonunda Survivor All Star 2022'nin şampiyonu belli olacak. Peki Survivor'da kim şampiyon oldu? Survivor All Star 2022'de Adem mi Nisa mı şampiyon oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor'da kim şampiyon oldu? Survivor All Star 2022'de Adem mi Nisa mı şampiyon oldu?

Bilindiği üzere Survivor'da son dörde Adem, Nisa, Ayşe ve Batuhan kalmıştı. Nisa Bölükbaşı, 29 Haziran akşamında sms oylamasında Ayşe ve Batuhan'ı eleyerek finalde Adem'in rakibi oldu. Peki Survivor'da kim şampiyon oldu? Survivor All Star 2022'de Adem mi Nisa mı şampiyon oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Survivor'da 30 Haziran akşamında 20.00'da başlayan programda şampiyonun gece saatlerinde belli olması bekleniyor.

SURVİVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Survivor'da büyük ödül dakikalar sonra netleşecek. Konuyla alakalı henüz açıklama yapılmadı. Ödülün bu sene de 500 bin TL veya üstü olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Nisa Bölükbaşı
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