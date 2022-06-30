Bilindiği üzere Survivor'da son dörde Adem, Nisa, Ayşe ve Batuhan kalmıştı. Nisa Bölükbaşı, 29 Haziran akşamında sms oylamasında Ayşe ve Batuhan'ı eleyerek finalde Adem'in rakibi oldu. Peki Survivor'da kim şampiyon oldu? Survivor All Star 2022'de Adem mi Nisa mı şampiyon oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Survivor'da 30 Haziran akşamında 20.00'da başlayan programda şampiyonun gece saatlerinde belli olması bekleniyor.

SURVİVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Survivor'da büyük ödül dakikalar sonra netleşecek. Konuyla alakalı henüz açıklama yapılmadı. Ödülün bu sene de 500 bin TL veya üstü olması bekleniyor.



