Survivor'da kötü haberi Sakis açıkladı! 'Kyriakos yengeçten zehirlendi'

Dominik'te çekilen Survivor 2019'un son bölümünde Yunan takımında bir yarışmacı hastanelik oldu. Yunan takımında gündüz rahatsızlanan Kyriakos, akşam yapılan eleme konseyine katılmadı. Sakis, Kyriakos'un neden konseye katılmadığını ve son sağlık durumu açıkladı.

Survivor Türkiye Yunanistan'da Kyriakos, yediği yengeç nedeniyle zehirlendi. Sakis, Kyriakos'un zehirlenme haberini ada konseyinde duyurdu. Yunan sunucu Sakis, yarışmacıların olduğu bölgede çok sayıda yengeç olduğunu ve yarışmacıların bunları yediğini söyledi. Sakis, bazı yengeç türlerinin ise zehirli olduğunu hatırlatarak, Kyriakos'un da bundan dolayı zehirlendiğini açıkladı. Kyriakos'un tedavisine hastanede hastanede tedavisi devam edildiğini söyleyen Sakis, yarışmacıları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.



