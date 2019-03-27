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Survivor'da kötü haberi Sakis açıkladı! 'Kyriakos yengeçten zehirlendi'

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 27.03.2019 01:45 | Son Güncelleme

Survivor 2019'da Yunan yarışmacı Kyriakos, sahilde bulduğu yengeci yedikten sonra zehirlendi. Hastanelik olan yarışmacının durumu hakkında ada konseyinde bilgi verildi.

Survivor'da kötü haberi Sakis açıkladı! 'Kyriakos yengeçten zehirlendi'

Dominik'te çekilen Survivor 2019'un son bölümünde Yunan takımında bir yarışmacı hastanelik oldu. Yunan takımında gündüz rahatsızlanan Kyriakos, akşam yapılan eleme konseyine katılmadı. Sakis, Kyriakos'un neden konseye katılmadığını ve son sağlık durumu açıkladı.

Survivor Türkiye Yunanistan'da Kyriakos, yediği yengeç nedeniyle zehirlendi. Sakis, Kyriakos'un zehirlenme haberini ada konseyinde duyurdu. Yunan sunucu Sakis, yarışmacıların olduğu bölgede çok sayıda yengeç olduğunu ve yarışmacıların bunları yediğini söyledi. Sakis, bazı yengeç türlerinin ise zehirli olduğunu hatırlatarak, Kyriakos'un da bundan dolayı zehirlendiğini açıkladı. Kyriakos'un tedavisine hastanede hastanede tedavisi devam edildiğini söyleyen Sakis, yarışmacıları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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