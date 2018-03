Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Takımların kızlar ve erkekler olmak üzere ikişer kişiyle sahaya çıktıkları mücadeleyi All Star takımını 10-5 gibi rahat bir skorla kazanmasını bildi. Ancak All Star'dan Nihat Doğan'ın agresif halleri dikkatleri çekti. Futbol maçı sırasında Nihat Doğan gözünden darbe alınca yere düştü. Oyunun ise devam ettiği anlarda, sakatlığı nedeniyle oyunda mücadele edemeyen Hakan Hatipoğlu'nun kenardan bağırmasına çok sinirlenen Nihat 'Benim gözüm çıktı' diyerek tepki gösterdi. Hakan ve Nihat bir anda birbirlerinin üzerine yürürken, araya takım arkadaşları girdi. Acun Ilıcalı ise olaya müdahele etmek zorunda kalıp yarışmacıları uyardı.

Survivor 2018'in 19. bölümünde All Star ve Gönüllüler takımlarının futbol maçı nefesleri kesti. Survivor'da bir gelenek haline gelen kumda futbol maçının hakemi ise Acun Ilıcalı oldu ve video hakem yöntemini de kullandı.

NİHAT DOĞAN'DAN TAKIM ARKADAŞINA FIRÇA! 'BANA EL KOL HAREKETİ YAPMA!'

SURVIVOR'DAYATAKLI BARAKA VE ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de bu sene bir ilk olan iyi ada oyununda ise, All Star ve Gönüllüler'den ikişer kadın ve erkek yarışmacı mücadele etti. Gönüllüler'in bugüne kadar sadece bir defa kazandığı ve yalnız 3 gün yataklı adada kalmayı başardığı oyunda All Star yine üstünlük kurdu. Oyunu 10-4 kazanmayı başaran All Star takımı hem yataklı adada kalmaya devam etti, hem de bulgur ve yağ ödülünü kazandı.

Sema ile Yağmur karşı karşıya geldi. Puanı Sema'ya kaptıran Yağmur sinirlenince elindeki topu Ünlüler takımının tarafına fırlattı. Top, Sema'nın poposuna geldi. Sema vücuduna gelen topun ardından büyük bir acı çekti. Yağmur ise Sema'dan özür dileyip isteyerek yapmadığını söyleyip hakkını helal etmesini söyledi.

