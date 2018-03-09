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Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 02:15 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 8 Mart Perşembe yayınlanan son bölümde, Nihat Doğan herkesle kavga etti! Survivor'da sandviç ödüllü futbol oyunu sırasında Hakan Hatipoğlu ile ciddi bir kavga yaşayan Nihat Doğan, takım arkadaşı Murat Ceylan'la da kapıştı. Murat'a 'Bana el kol hareketi' yapma diye bağıran Nihat'ın sinirli halleri Survivor'a damga vurdu.

Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor 2018'in 19. bölümünde All Star ve Gönüllüler takımlarının futbol maçı nefesleri kesti. Survivor'da bir gelenek haline gelen kumda futbol maçının hakemi ise Acun Ilıcalı oldu ve video hakem yöntemini de kullandı.

Takımların kızlar ve erkekler olmak üzere ikişer kişiyle sahaya çıktıkları mücadeleyi All Star takımını 10-5 gibi rahat bir skorla kazanmasını bildi. Ancak All Star'dan Nihat Doğan'ın agresif halleri dikkatleri çekti. Futbol maçı sırasında Nihat Doğan gözünden darbe alınca yere düştü. Oyunun ise devam ettiği anlarda, sakatlığı nedeniyle oyunda mücadele edemeyen Hakan Hatipoğlu'nun kenardan bağırmasına çok sinirlenen Nihat 'Benim gözüm çıktı' diyerek tepki gösterdi. Hakan ve Nihat bir anda birbirlerinin üzerine yürürken, araya takım arkadaşları girdi. Acun Ilıcalı ise olaya müdahele etmek zorunda kalıp yarışmacıları uyardı.

Survivor'daki ikinci olayda ise, oyuna ara verildiği sırada Murat Ceylan'ın sözlerine kızan Nihat, 'Bana el kol hareketi yapma' diyerek bağırdı. Murat Ceylan, Nihat Doğan'a kendisini yanlış anladığını söyledi, olay tatlıya bağlandı.

NİHAT DOĞAN'DAN TAKIM ARKADAŞINA FIRÇA! 'BANA EL KOL HAREKETİ YAPMA!'

SURVIVOR'DAYATAKLI BARAKA VE ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2018'de bu sene bir ilk olan iyi ada oyununda ise, All Star ve Gönüllüler'den ikişer kadın ve erkek yarışmacı mücadele etti. Gönüllüler'in bugüne kadar sadece bir defa kazandığı ve yalnız 3 gün yataklı adada kalmayı başardığı oyunda All Star yine üstünlük kurdu. Oyunu 10-4 kazanmayı başaran All Star takımı hem yataklı adada kalmaya devam etti, hem de bulgur ve yağ ödülünü kazandı.

Sema ile Yağmur karşı karşıya geldi. Puanı Sema'ya kaptıran Yağmur sinirlenince elindeki topu Ünlüler takımının tarafına fırlattı. Top, Sema'nın poposuna geldi. Sema vücuduna gelen topun ardından büyük bir acı çekti. Yağmur ise Sema'dan özür dileyip isteyerek yapmadığını söyleyip hakkını helal etmesini söyledi.

SURVIVOR 20. BÖLÜM FRAGMANI - ŞOK SAKATLIK! HASTANEYE KALDIRILDI

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Survivor survivor 2018 survivor hakan nihat doğan kavga survivor 2018 19. bölüm

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Benim anlamadığım şey insanları aptal mı saniyorlar.Geçen sene survivor Nihat doğan alınmadı yaptığı tweet paylasimlarindan dolayi.tam hatırlamıyorum ama tecavüze uğramış bir kiz ve öldürülen, ondan sonra söylemiş olduğu siz de mini etek giyerseniz tecavuz felan filan tam hatırlamıyorum kusura bakmayın.o zamanlar cok kızmıştım nihat doğan hala aynı şekilde sevmiyorum ama niye bu sene bunu survivor aldılar? Sırf bu kişi var diye izlemiyorum. Ne güzel ne adı duyuluyordu ne de görüyorduk fakat şimdi ne zaman haberleri acsam hep bunu görüyorum. Yazik günah böylelerine imkân saglamayacaksiniz.
zaten kavga etsinler diye aldınız. reytingler patlar ver coskuyu
bu nihat doganin orada olmasi acunun ayibi
acun milletle dalga geçiyor
Ne kavga etmiş be
Nihat Doğan gibileri bu ülkede Acun gibilerin sayesinde şımarıklığın üst seviyelerinde geziniyorlar.
Boş insanlar topluluğu.
RTÜK ve Savcılara duyurulur Şikayetçiyim bu programı kaldırın lütfen yayından ,Örf adet ve ahlak kurallarına aykırı lanet olsun bunları izleyenlerde
@agokbayrak0834 AYRICA YEMEKTEYİZ PROGRAMIDA
Böyle ahlaksız beyin fukaralarını sürüyorlar meydana aklı evvel bir kitlede izliyor ağızlarının suyu akarak. Ne nedir bilemiyorum
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