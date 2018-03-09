Survivor'da Nihat Doğan çılgına döndü! Önce Hakan Hatipoğlu sonra Murat Ceylan kavgası

Survivor 2018'in 19. bölümünde All Star ve Gönüllüler takımlarının futbol maçı nefesleri kesti. Survivor'da bir gelenek haline gelen kumda futbol maçının hakemi ise Acun Ilıcalı oldu ve video hakem yöntemini de kullandı.

Takımların kızlar ve erkekler olmak üzere ikişer kişiyle sahaya çıktıkları mücadeleyi All Star takımını 10-5 gibi rahat bir skorla kazanmasını bildi. Ancak All Star'dan Nihat Doğan'ın agresif halleri dikkatleri çekti. Futbol maçı sırasında Nihat Doğan gözünden darbe alınca yere düştü. Oyunun ise devam ettiği anlarda, sakatlığı nedeniyle oyunda mücadele edemeyen Hakan Hatipoğlu'nun kenardan bağırmasına çok sinirlenen Nihat 'Benim gözüm çıktı' diyerek tepki gösterdi. Hakan ve Nihat bir anda birbirlerinin üzerine yürürken, araya takım arkadaşları girdi. Acun Ilıcalı ise olaya müdahele etmek zorunda kalıp yarışmacıları uyardı.

Survivor'daki ikinci olayda ise, oyuna ara verildiği sırada Murat Ceylan'ın sözlerine kızan Nihat, 'Bana el kol hareketi yapma' diyerek bağırdı. Murat Ceylan, Nihat Doğan'a kendisini yanlış anladığını söyledi, olay tatlıya bağlandı.