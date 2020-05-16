Survivor'da Nisa neden yok? Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi! Survivor Nisa Bölükbaşı sakatlandı mı?

Survivor 2020'nin başarılı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı oyunlardaki performansları kadar yaşadığı sıkıntılarla da gündem oluyor. Daha önce ailesini çok özlediğini söyleyen ve 'Yaparım ben bittim' diyerek oyunlarda yer almayan Nisa Survivor'dan ayrılmak istediğini de söylemişti.
Survivor'un 15 Mayıs Cuma ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ancak ödül oyununda Nisa yer almadı. Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde sakatlanmıştı. Ayağında sıkıntı yaşayan Nisa geçen hafta doktor kontrolünde oyunlara devam etmişti ancak sakatlığının devam etmesi üzerine kliniğe götürüldü.
Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ise canlı yayın sırasında Acun Ilıcalı'ye mesaj göndererek Nisa'nın durumunu sordu. Furkan Dede, Acun Ilıcalı'nın sözünü açıkladı. Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Nisa için bir açıklama yaptı ve sıkıntısının psikolojik olduğunu belirtti.
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag’da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag’dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka’da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018’de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.
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