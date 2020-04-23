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Survivor'da ödül oyunu ve voleybol maçını kim kazandı? Acun Ilıcalı'dan büyük iddia! İşte Survivor 2020'de sembol kazananlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 01:01 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 54. son bölümünde sembol oyunu ve voleybol maçı heyecanı yaşandı. Survivor yarışmacıları orman evinde bir gün kalabilmek için ödül oyununda mücadale etti. Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Peki Survivor sembol ödülünü kadınlar ve erkeklerde kim kazandı? Acun Medya ve yarışmacılardan oluşan iki takım ise voleybol maçı yaptı. Acun ise karşı takım için ödülü arttırarak iddiasını ortaya koydu. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyunu ve voleybol maçını kim kazandı? Acun Ilıcalı'dan büyük iddia! İşte Survivor 2020'de sembol kazananlar

Survivor 2020 22 Nisan Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Survivor 2020'de sembol oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler arasında yapılan ödül oyunu mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Peki bu nefes kesen karşılaşmadan galip çıkan isimler kimler oldu? Voleybol maçında ise Acun Ilıcalı, İrem ve Nisa'dan oluşan Acun Medya takımı, Evrim, Ardahan ve Cemal Can'dan oluşan takıma karşı mücadele etti.

SURVIVOR KADINLARDA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin 54. bölümünde, her iki takım da sembolü kazanmak için kadınlar ve erkekler olarak ayrı ayrı mücadele verdi. Sembolü kazanan takımın ödüle kavuşmak için avantaj yakaladığı oyunda kadınlarda skor başa baş giderken, Nisa sembolün sahibi oldu.

ERKEKLERDE SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da sembolü kazanmak için parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, kıyasıya rekabet verdi. Ardahan ve Ersin'in eşleştiği oyunda Ersin Ardahan'ı mağlup ederek erkeklerde sembol ödülünün kazananı oldu.

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Sembol oyunu sonrası orman evi ödülü için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Nisa ve Ardahan'a karşı Ersin ve Aycan parkurda rakip oldu.

Çekişmeli geçen oyunun sonunda ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Orman evi ödülünü böylece ünlüler takımı almış oldu.

VOLEYBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da voleybol oyununda Survivor yarışmacıları ve Acun Medya takımları karşı karşıya geldi. Ödülü açıklayan Ilıcalı, "Eğer biz kazanırsak, bizi tutanlar pilav, et, salata ve tatlı yiyecek. Karşı takım kazanırsa onları tutanlara ise karışık ızgara et, yoğurt, salata, içecek ve 3 çeşit tatlı veriyorum" dedi.

Acun Ilıcalı, İrem ve Nisa'dan oluşan Acun Medya takımı ile Evrim, Ardahan ve Cemal Can'dan oluşan takım arasındaki voleybol maçı büyüj heyecana sahne oldu. Voleybol maçını kazanan takım ise 3-2 skorla Acun Medya oldu.

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