Survivor'da ödül oyunu ve voleybol maçını kim kazandı? Acun Ilıcalı'dan büyük iddia! İşte Survivor 2020'de sembol kazananlar

Survivor 2020 22 Nisan Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Survivor 2020'de sembol oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler arasında yapılan ödül oyunu mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Peki bu nefes kesen karşılaşmadan galip çıkan isimler kimler oldu? Voleybol maçında ise Acun Ilıcalı, İrem ve Nisa'dan oluşan Acun Medya takımı, Evrim, Ardahan ve Cemal Can'dan oluşan takıma karşı mücadele etti.

SURVIVOR KADINLARDA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020'nin 54. bölümünde, her iki takım da sembolü kazanmak için kadınlar ve erkekler olarak ayrı ayrı mücadele verdi. Sembolü kazanan takımın ödüle kavuşmak için avantaj yakaladığı oyunda kadınlarda skor başa baş giderken, Nisa sembolün sahibi oldu.

ERKEKLERDE SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da sembolü kazanmak için parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, kıyasıya rekabet verdi. Ardahan ve Ersin'in eşleştiği oyunda Ersin Ardahan'ı mağlup ederek erkeklerde sembol ödülünün kazananı oldu.

ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Sembol oyunu sonrası orman evi ödülü için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Nisa ve Ardahan'a karşı Ersin ve Aycan parkurda rakip oldu.