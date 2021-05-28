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Survivor’da ödül oyununu hangi takım kazandı? 27 Mayıs Survivor 2021’de düello oyununu kim kazandı?

28.05.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 27 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen 104. bölümünde ödül oyunu ve düello oyunu heyecanı yaşandı. Survivor son bölüm farklı bir ödül oyunu ve baştan sona heyecanlı geçen düellolara sahne oldu. Peki Survivor’da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor’da düellolarda kim galip geldi? Ödüller ne oldu?

Survivor’da ödül oyununu hangi takım kazandı? 27 Mayıs Survivor 2021’de düello oyununu kim kazandı?

Survivor Türkiye’nin 104. bölümünde takımlar, farklı bir parkurda kaygan zemin üzerinde ödül için mücadele etti. Yarışmacılar arasındaki düellolar da nefes kesti.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’de ilk olarak mavi ve kırmızı takımlar ödül oyununa çıktı. Bu sezon ilk defa çıkılacak parkurda yarışmacılar kaygan zeminde topları yakalamak için çok uğraştı. Kayarken bir yandan da asılı olan topların hepsini toplamaya çalıştı. Finalde ise aynı toplar ile iki farklı sepete dört basket atmaya çalıştılar. Oyuna iyi başlayan mavi takım, 5-1 öne geçti. Böylece, ödülün tadına bakma fırsatını yakaladı.

Ödül oyununda mavi takım, farkı koruyarak skoru 7-3 yaptı. Devamında kırmızı takım, dört sayı alarak rakibini yakaladı. İki takımın da aldığı birer sayı ile skor 8-8 oldu. Batuhan ile Poyraz kazanınca oyun bayrak yarışına kaldı.

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Bayrak yarışına diğerlerine göre farklı oynandı. Çünkü dörde dört oynandı. Mavi takım komple çıkarken kırmızı takımda Aleyna Çalışkan dışarda kaldı. Bayrak yarışında her yarışmacı, ikişer top alması gerekiyordu. Finalde ise üç sağa, üç sola olmak üzere altı başarı atış yapılması lazımdı. Nefes kesen bayrak yarışında kazanan mavi takım, 10-9 skorla ödül oyununu kazandı.

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Ödülü kazanan mavi takım pizza yiyerek karınlarını doyurdu. Sonrasında ise Exxen'den Enis Arıkan'ın programını izlediler.

SURVİVOR’DA DÜELLOLARI KİM KAZANACAK?

Survivor yeni bölümde Dora ve Berkay, Steven ve İsmail arasında aynı parkurda düellolar yapıldı. Oyunda beş sayı alan isim kazandı. Düellolarda atışları, oynayan yarışmacılar belirledi. Bundan dolayı finalde iki farklı atış yaptılar. Berkay - Dora düellosunda kazanan 5-0 skorla Berkay oldu.

Günün ikinci düellosu daha çekişmeli geçti. İlk sayıyı kaybeden Steven, iki sayı alarak öne geçti. Sonrasında İsmail, iki sayı alarak 3-2 yaptı. Devamında ise Steven, aldığı iki sayı ile 4-3 öne geçti ve düelloda avantajlı duruma geldi.

İSMAİL'İN YÜZÜ KANLAR İÇİNDE KALDI!

İsmail, düello sırasında havuzdan çıkarken burnunu çarptı. Bir anda kan içinde kalan ama yarışa devam eden İsmail'i Murat Ceylan durdurdu. Ve Doktor Metin Kuş müdahalesini yaptı. Ve oyun kaldığı yerden devam etti. İsmail, geriden gelmesine rağmen ilk oyunu kazanmayı başardı.

Bu akşam, düello oyununu kazanan yarışmacılar, elektronik mağazada kullanabilecekleri 15 bin liralık hediye çeki kazanacak.

BİREYSEL CHALLENGE EŞLEŞMELERİ SEYİRCİ OYLARI İLE BELİRLENDİ!

Survivor’da Acun Ilıcalı’nın Instagram üzerinden anket yaparak belirlenen bireysel challenge eşleşmeleri belli oldu. Belirlenen bu eşleşmelerde düelloya çıkacak iki yarışmacı arasında beş sayı kazanan kazanmış olacak. Merve Aydın’ın elenmesi nedeniyle onunla karşılaşacak olan Aleyna Çalışkan oynamayacak.

Berkay - Dora

İsmail - Steven

Batuhan - Poyraz

Ayşe - Aleyna Kalaycıoğlu

Merve - Aleyna Çalışkan


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TV8 survivor
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