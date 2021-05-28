Survivor’da ödül oyununu hangi takım kazandı? 27 Mayıs Survivor 2021’de düello oyununu kim kazandı?

Survivor Türkiye’nin 104. bölümünde takımlar, farklı bir parkurda kaygan zemin üzerinde ödül için mücadele etti. Yarışmacılar arasındaki düellolar da nefes kesti.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’de ilk olarak mavi ve kırmızı takımlar ödül oyununa çıktı. Bu sezon ilk defa çıkılacak parkurda yarışmacılar kaygan zeminde topları yakalamak için çok uğraştı. Kayarken bir yandan da asılı olan topların hepsini toplamaya çalıştı. Finalde ise aynı toplar ile iki farklı sepete dört basket atmaya çalıştılar. Oyuna iyi başlayan mavi takım, 5-1 öne geçti. Böylece, ödülün tadına bakma fırsatını yakaladı.

Ödül oyununda mavi takım, farkı koruyarak skoru 7-3 yaptı. Devamında kırmızı takım, dört sayı alarak rakibini yakaladı. İki takımın da aldığı birer sayı ile skor 8-8 oldu. Batuhan ile Poyraz kazanınca oyun bayrak yarışına kaldı.

Bayrak yarışına diğerlerine göre farklı oynandı. Çünkü dörde dört oynandı. Mavi takım komple çıkarken kırmızı takımda Aleyna Çalışkan dışarda kaldı. Bayrak yarışında her yarışmacı, ikişer top alması gerekiyordu. Finalde ise üç sağa, üç sola olmak üzere altı başarı atış yapılması lazımdı. Nefes kesen bayrak yarışında kazanan mavi takım, 10-9 skorla ödül oyununu kazandı.