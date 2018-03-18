Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'ın 26. bölümü yine büyük bir heyecana sahip oldu. Survivor yeni bölümde iki takım ada ve ödül oyununda kozlarını paylaştı. Yarışma sırasında Yiğit Dikmen büyük bir kaza geçiriyor.

ADA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Konforlu bir baraka ve erzak ödülü için parkura çıkan takımlardan Gönüllüler oyuna çok hızlı başladı. Bir ara farkı 4'e çıkartan Gönüllüler daha sonra düşeşe geçti ve All Star takımı mücadeleye ortak oldu. Oyunun son bölümünde Mustafa ile Turabi yarıştı. Yarıştan galip çıkan Mustafa oldu ve ödül Gönüllüler'e gitti.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yemek ödülü için yarışan Ünlüler ve Gönüllüler başa baş bir mücadele verdiler. Oyunun son anına kadar heyecan devam etti. Sayı bir Gönüllülere bir All Star takımına gitti. Son bölümde Nagihan ve Damla yarıştı. Yemek ödülünü All Star takımı kazandı.

YİĞİT KAZA GEÇİRDİ

Yemek ödülünde mücadele veren Yiğit Dikmen, tekerlekli aracı çekmeye çalışırken ağır halka kafasına çarptı ve yere yığıldı. Bu olayın ardından Ünlüler takımı genç yarışmacının yanına koştu. Doktor Metin Kuş genç yarışmacıya müdahalede bulundu. Yiğit kaza sonrası gözetim altına alındı ve yarışmaya çıkmadı.

HAKAN İLK KEZ PARKURA ÇIKTI

Geçen haftalarda yarışma esnasında kafasını engele çarpıp boynundan sakatlanan Hakan ilk kez parkura çıktı. Hakan Hatipoğlu ilk oyununu Yiğit karşısında aldı.