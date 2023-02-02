Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da şartlar daha da zorlaşacak!

Survivor'da bugün erzak oyunu oynandı. Takımlar ödülü kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Zorlu anlara sahne olan yarışmada ödülü kim kazandı merak edildi. İzleyicileri ekrana kilitleyen Survivor'ın yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Yedek yarışmacılardan kimler oyuna katıldı? İşte merak edilenler...

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan Survivor'da bu akşam büyük bir heyecan yaşandı. Erzak kazanmak için yarışan yarışmacılar tüm güçleriyle adeta parkurlara saldırdılar.

Ödül oyununu kazanan takım 3-1'lik skorla Gönüllüler oldu. Adalarına erzak gelecek olan yarışmacıların sevinci görülmeye değerdi.

TUNGA KORKUTTU!

Ödül oyunu esnasında parkurda korku dolu anlar da yaşandı. Gönüllüler takımındaki Tunga, kafasını parkura vurdu ve sağlık ekiplerinin müdahalesi gerekti. İzleyicileri korkutan kaza sahnesi sonrasında Tunga'nın cddi bir durumunun olmadığı açıklandı. Yarışmacıya boyunluk takıldı.

Tunga, önlem amaçlı oyundan çıkarıldı. Yarışmacı istirahate alındı.

BİR YARIŞMACI DAHA VEDA EDEBİLİR!

Acun Ilıcalı bu yılki Surivor'un gelmiş geçmiş e zor Survivor olacağını her fırsatta dile getiriyor. Bugünkü konseyde yaptığı açıklama ile akıllarda soru işareti bıraktı. Ilıcalı konseyde;

''Zorluklarla ilgili taviz verilmeyecek. Yarın çok büyük bir ihtimalle bir yarışmacımız daha Survivor'dan ayrılacak. Her şeyi barındıranın Survivor olmasını istiyoruz. Yarına bırakmamın sebebi de son bir görüşme yapmak istiyor.'' açıklamasında bulundu.

YEDEKLER YARIŞA KATILDI

Bu akşamki bölümde takımlar, erzak oyununda yeni yedek yarışmacılarla birlikte mücadele ettiler. Merve ve Batuhan gönüllüler takımı ile parkurda yerini alırken Yusuf Yıldız da ünlüler takımıyla Survivor serüvenine başladı.





