Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da ödül ne oldu? İşte kazanan takım

Survivor'ın 20 Mart Cuma akşamı ekrana gelen son bölümündeki ödül oyunu nefesleri kesti. Zorlu ada şartlarında haftalardır açlıkla mücadele eden yarışmacılar erzak ödülünü alabilmek için mücadele ettiler.

SURVIVOR AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de yeni haftanın erzak oyunu öncesinde avantaj oyunu oynandı. Takım halinde bayrak yarışı şeklinde oynanan oyunu ünlüler takımı kazandı. Böylece ünlüler takımı yarışmacıları, erzak oyunununda rakibini seçme şansını elde etti. Gönüllüler ise sakatlığı geçmeyen Meryem ve diskalifiye olan İlayda'dan yoksun olarak erzak oyununa çıktılar.

SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 23. bölümde ünlüler ile gönüllüler takımları bir haftalık erzak paketi için kıyasıya mücadele etti. Son iki erzak oyununu ünlülerin kazanması gönüllüleri ada yaşamında epey bir zorlamıştı. Oyunun başında atışlarda daha başarılı olan ünlüler takımı, rakibine inanılmaz bir fark attı ve skoru 7-0'a getirdi. Ancak daha sonra atağa geçen gönüllüler takımı üst üste 4 oyun kazandı. Fakat gönüllülerin bu atağı oyunu kazanmaya yetmedi. Erzak ödüllü oyunu ünlüler takımı 10-5 kazanmayı başardı.

Ünlüler takımı yağ ve undan oluşan erzak paketini adalarına götürdü.



