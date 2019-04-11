Survivor'da ödül oyununun kazananı belli oldu!

Survivor'un bu hafta ekranlara gelen 45. bölümünde yaşam evinde smoothie-tost ve karaoke için yarışmacılar parkurda rakiplerine karşı kıyasıya mücadele verdi.
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 45. bölümünde yarışmacılar siyah ve beyaz takım olarak ayrı ayrı ödül oyunu için yarıştı. Oyunda Hikmet ve Nikos karşı karşıya geldi.
Hikmet ve Bora arasında yaşanan tartışma sonucu tansiyon yükseldi. Kıyasıya rekabet sonucu, yaşam evinde smoothie-tost ve karaoke ödülü beyaz takımın oldu. Beyaz takım tostla karınlarını doyurduktan sonra kareoke keyfi ile moral depoladı.
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Katil sizsiniz! Kanıt ise sizin itiraflarınız! Nasıl mı?
Dünyanın en eskisi! 1.5 ton ağırlığında 14 metre boyunda: Antalya'da bulundu
Türkiye'de ilk kez görüldü ama 25 yaşındaki Büşra vazgeçmedi
O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum