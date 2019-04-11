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Survivor'da ödül oyununun kazananı belli oldu!

orkun.inanc orkun.inanc
EĞLENCE  | 11.04.2019 04:55 | Son Güncelleme

Survivor'da ödül oyununun kazananı belli oldu. Smoothie-tost ve karaoke için yarışmacılar parkurda rakiplerine karşı kıyasıya mücadele verdi.

Survivor'da ödül oyununun kazananı belli oldu!

Survivor'un bu hafta ekranlara gelen 45. bölümünde yaşam evinde smoothie-tost ve karaoke için yarışmacılar parkurda rakiplerine karşı kıyasıya mücadele verdi.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 45. bölümünde yarışmacılar siyah ve beyaz takım olarak ayrı ayrı ödül oyunu için yarıştı. Oyunda Hikmet ve Nikos karşı karşıya geldi.

Hikmet ve Bora arasında yaşanan tartışma sonucu tansiyon yükseldi. Kıyasıya rekabet sonucu, yaşam evinde smoothie-tost ve karaoke ödülü beyaz takımın oldu. Beyaz takım tostla karınlarını doyurduktan sonra kareoke keyfi ile moral depoladı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor ödül oyunu

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