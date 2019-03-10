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Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı belli oldu!

orkun.inanc orkun.inanc
EĞLENCE  | 10.03.2019 03:42 | Son Güncelleme

Survivor 2019'da bu hafta ödül oyunu ve dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı belli oldu. Bu akşam iki oyun oynayan yarışmacılar hem yemek ödülünü alabilmek için hem de eleme adayı çıkarmamak için var güçleriyle performanslarını sergiledi. Survivor Türkiye Yunanistan Türk takımında Büşra erzak oyunu öncesi gerçekleşen seremoni öncesi Büşra fenalaştı. Ayakta durmakta güçlük çeken Büşra, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı belli oldu!

Survivor'da Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları kıyasıya bir mücadele verdi. Survivor yirmibirinci bölümü ile bu hafta ekranlara geldi. Survivor'da ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynayan Türkiye ve Yunanistan takımı zorlu parkur mücadeleleri verdiler. Survivor Türkiye takımında ödül oyunu öncesi yarışmacılardan Büşra'nın fenalaşması takımda korkuya sebep olurken Okay ve Hikmet adada yüzleşti.

TONY VE VASİLİS BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor Türkiye Yunanistan'da Yunan takımında tansiyon yükseldi. Tony'nin kendisi hakkında özel şeyler söyleyerek küçük düşürdüğünü söyleyen Vasilis ile Tony arasında gerginlik yaşandı.

SABRİYE'NİN KORKU DOLU ANLARI

Dokunulmazlık oyununda Dimitra ile karşılaşan Sabriye, uzun süre suya atlayamadı. Uzun ikna sürecinin ardından atlamayı kabul eden Sabriye parkurda müthiş bir mücadele sergiledi ve puanı Türk takımına kazandırmayı başardı.

BÜŞRA HASTANEYE KALDIRILDI

Survivor Türkiye Yunanistan Türk takımında Büşra erzak oyunu öncesi gerçekleşen seremoni öncesi Büşra fenalaştı. Ayakta durmakta güçlük çeken Büşra, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununda Türkiye ve Yunanistan takımı zorlu bir parkur mücadelesi verdiler. Son ana kadar kıyasıya mücadelenin olduğu yarışmayı Hikmet'in müthiş oyunuyla Türkiye takımı 10 - 5 skorla kazandı.

TÜRKİYE: 10

YUNANİSTAN: 5

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019 ödül oyununda yarışmacılar erzak olarak un ve yağ için yarıştılar. Zorlu mücadelenin ardından son yarışta Türkiye takımından Yusuf sayıyı alarak ödül oyununu kazandı.

TÜRKİYE: 10
YUNANİSTAN: 9

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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2019 Survivor Türkiye - Yunanistan ödül oyunu dokunulmazlık oyunu Survivor Büşra

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