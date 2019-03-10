Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı belli oldu!

Survivor'da Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları kıyasıya bir mücadele verdi. Survivor yirmibirinci bölümü ile bu hafta ekranlara geldi. Survivor'da ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynayan Türkiye ve Yunanistan takımı zorlu parkur mücadeleleri verdiler. Survivor Türkiye takımında ödül oyunu öncesi yarışmacılardan Büşra'nın fenalaşması takımda korkuya sebep olurken Okay ve Hikmet adada yüzleşti.
Survivor Türkiye Yunanistan'da Yunan takımında tansiyon yükseldi. Tony'nin kendisi hakkında özel şeyler söyleyerek küçük düşürdüğünü söyleyen Vasilis ile Tony arasında gerginlik yaşandı.
Dokunulmazlık oyununda Dimitra ile karşılaşan Sabriye, uzun süre suya atlayamadı. Uzun ikna sürecinin ardından atlamayı kabul eden Sabriye parkurda müthiş bir mücadele sergiledi ve puanı Türk takımına kazandırmayı başardı.
Survivor Türkiye Yunanistan Türk takımında Büşra erzak oyunu öncesi gerçekleşen seremoni öncesi Büşra fenalaştı. Ayakta durmakta güçlük çeken Büşra, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununda Türkiye ve Yunanistan takımı zorlu bir parkur mücadelesi verdiler. Son ana kadar kıyasıya mücadelenin olduğu yarışmayı Hikmet'in müthiş oyunuyla Türkiye takımı 10 - 5 skorla kazandı.
TÜRKİYE: 10
YUNANİSTAN: 5
Survivor 2019 ödül oyununda yarışmacılar erzak olarak un ve yağ için yarıştılar. Zorlu mücadelenin ardından son yarışta Türkiye takımından Yusuf sayıyı alarak ödül oyununu kazandı.
TÜRKİYE: 10
YUNANİSTAN: 9
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