Survivor'da şap var mı? Semih Öztürk açıkladı

Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Aycan Yanaç adadaki hayatlarıyla ilgili bomba açıklamalar yapmıştı. Survivor Aycan regl, adada ağda ve iç çamaşırı detayına kadar merak edilenleri anlatmış ve dikkat çekmişti.

Survivor Aycan'ın açıklamasından sonra Semih Öztürk de merak edilenleri anlattı.

"Survivor yasakları ve bilinmeyen gerçekleri" başlığıyla bir çekim yapan Öztürk en sık gelen sorulara yanıt verdi.

Semih Öztürk içi çamaşırı olup olmadığına "Bende yoktu ama bilmiyorum bu çok özel bir soru kontrol etmedim. Onlarda da yok diye düşünüyorum. Bende yoktu ama belki isteyene vermiş olabilirler" yanıtını verdi.

Öztürk ayrıca sorulan "Adada şap var mı" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Şap yok arkadaşlar şap nasıl bilmiyorum görmedim de acaba maya gibi bir şey mi? Zaten bu tercihen kullanılan bir şey olmadığı için benim görmem imkansız. Bir şeyin içine katılması gerekiyor. Survivor'da böyle bir şey yok. Bu daha çok askerlik anılarında anılan bir durum."



