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Survivor'da Sema ve Evrim yarış sonrası birbirine girdi! "Ne bedava sayısı hayırdır sana?"

10.05.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da dün akşam nefes kesen bir ödül oyunun mücadelesi yaşandı. Hırs ve mücadelenin odak noktası olduğu ödül oyununda yarışmacılar canla başla mücadele etti. Ödülü çok kazanmak isteyen iki takım arasında zaman zaman gerginliklerde yaşandı. Sema ve Evrim arasında oynanan oyun sonrasında Sema bir anda Evrim'in söylediği lafa çıldırdı ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşandı. İşte detaylar...

Survivor'da Sema ve Evrim yarış sonrası birbirine girdi! "Ne bedava sayısı hayırdır sana?"

Survivor'da dün akşam nefes kesen bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Ödülü çok kazanmak isteyen iki takım parkurda canla başla mücadele etti. Mücadeleler esnasında gergin dakikalarda yaşandı. Sema ve Evrim arasında oynanan ödül oyunu mücadelesi sonrasında yaşanan gerginlik yarışmaya damga vurdu. Evrim'in söylediği lafı duyan Sema bir anda çıldırdı.

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"BEDAVA SAYIN MI OLDUK EVRİM?"

Sema ile oynadığı mücadeleyi kaybeden Evrim, benchte takım arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada söylediği söz yüzünden Sema'yı sinirlendirdi. Arkadaşlarının Sema çok kaçırdı alabilirdin sözlerine Evrim, "Hadi ya bedava sayıyı verdik desene" ifadesini kullanınca Sema, "Bedava sayın mı olduk Evrim" dedi.

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"HAYIRDIR SEN EVRİM"

Sema'nın Evrim'e verdiği cevap sonrasında tartışma git gide büyüdü ve ikili arasında atışmalar başladı. Sema, "Bir ona gelip bir şey diyorsun, bir bu adamı küçümsüyorsun. Hayırdır ya sana? Ne oldu sana Evrim?" diyerek sitemde bulundu.

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"BEN SENİN GİBİ BİR SURVİVOR OLSAM BENİ SEÇMEM"

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Evrim'de kendini savunmaya başladı. Evrim, "Siz bana garanti dediniz, bedava dediniz, heralde seni seçeceğiz dediniz. Ayrıca ben senin gibi bir Survivor olsam gelip beni seçmem, takımın en yavaşını seçmem. Gider Nagihan yada Sema'yı seçerim" ifadelerini kullandı.

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"NAGİHAN SANA BAĞIRINCA DİLİN KAÇTI İÇİNE"

Tartışmanın sonlarına doğru ikilinin arasındaki atışmalar sürmeye devam etti. Evrim'in söylediği sözler sonrası iyice sinirlenen Sema daha sonrasında Evrim'e, Nagihan'la yaşadığı tartışmayı hatırlattı. Sema, "Bize gelip burada çemrikirirsin ama Nagihan sana bağırınca dilin kaçtı içine" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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