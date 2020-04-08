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Survivor'da Sercan ile Nisa aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı'dan Survivor'da aşk yorumu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 22:02 | Son Güncelleme

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında sürpriz aşk iddiası gündeme geldi. Ünlüler takımında yarışan Sercan'ın gönüllüler takımında yarışan Nisa'dan hoşlandığı iddia edildi. Acun Ilıcalı'dan ise Sercan ve Nisa arasındaki aşk iddialarına yanıt geldi.

Survivor'da Sercan ile Nisa aşk mı yaşıyor? Acun Ilıcalı'dan Survivor'da aşk yorumu!

Survivor 2020'de geçtiğimiz hafta Sercan ve Barış birbirine girmişti. Oyun sırasında bir hayli gerilen ikili arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşmişti. Sercan kavganın nedenini, ‘Barış'a daha önce bir sırrımı verdim. Barış bunu ada değiştirdiği zaman karşı tarafa söyledi’ sözleriyle açıklamıştı. İddiaya göre Sercan’ın büyük sırrı Nisa'dan hoşlanmasıydı... Sosyal medyada da bu olay büyük bir yankı uyandırırken Sercan'ın bardağındaki detay aşkı ele verdi. Sercan adada kullandığı bardağa S ve N harfini kazıdı.

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‘NİSA’YA KIYAMIYORUM, O YESİN’

Survivor'da açık arttırma oyunundan sonra yarışmacılar, kazandıkları paralar ile sevdikleri yemekleri almaya çalışırken Sercan’ın Nisa’ya taptığı jest dikkatlerden kaçmadı. Nisa’nın teklifinden sonra kendi teklifini geri çeken Sercan,'Nisa'ya kıyamıyorum o yesin' dedi. Takım arkadaşlarının da açık artırmaya girmesini engelledi. Sercan’ın bu hareketi ikili arasında aşk mı var sorusunu akıllara getirdi.

ACUN'DAN SERCAN NİSA YORUMU

Acun Ilıcalı, bugün yaptığı canlı yayında konuyla ilgili şunları söyledi: Sercan’ın Nisa’ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan’dan Sercan’a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem.

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Acun Ilıcalı, Survivor, survivor sercan nisa aşk,

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bence bu bir ahlaksızlık! sercan önce bir aynaya baksın sonra hoşlansın bence.kızı yaşındaki insana ilgi duyması hiç hoş değil.
pervizi yediniz benim için Survivor bitmiştir
nekadar gereksiz adamlarsiniz
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